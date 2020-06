Izjavo o prenosu turističnega bona oddajte recepciji, nikar Fursu

FOTO: Furs

Prenosi do drugega kolena

Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Za vse dodatne informacije se lahko vsi obrnejo na Fursov klicni center za turistične bone: 08 200 1005.

Kaže, da se je kdo izmed upravičencev do turističnih bonov morda že oglasil na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs), ki pa, kolikor vemo, nastanitev ne ponuja.Z nje so nam namreč posredovali napotek, ki se nanaša na prenose bonov med sorodniki. Opozarjajo, naj upravičenci izpolnjenih in podpisanih izjav o prenosih ne pošiljajo k njim, pač pa naj jih oddajo na recepciji izbranega ponudnika namestitve.Kot primer navajajo primer nekoga, ki koristi lasten bon in še bon, ki sta ga nanj prenesli mati in babica:»Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas. Na letovanju imejte s seboj svoj identifikacijski dokument. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema Fursa unovčil bone.«Morda pa bi bilo lažje, če bi bil napotek o tem, komu ga je potrebno oddati, vključen med informacije na obrazcu. V tem primeru napotka ne bi bilo potrebno ročno dopisovati z velikimi črkami, podčrtovati in opremljati s klicajem, kot je to razvidno na fotografiji, ki so jo na Fursu priložili k sporočilu.