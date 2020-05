FOTO:Kacin: Pot do zdravila in cepiva je še dolga

O tem, kdaj se bodo ponovno zagnale nenujne zobozdravstvene storitve, bo vlada razpravljala danes.

Po dneh ko v Sloveniji nismo zabeležili novih okužb s sars-cov-2, so včeraj potrdili šest novih okužb. Umrla je ena okužena oseba. Včeraj so izvedli 1338 testiranj, hospitaliziranih je bilo 56 oseb.Vladni govorecje na uvodu današnje novinarske konference povedal, da analiza rezultatov nacionalne raziskave glede razširjenosti koronavirusa v Sloveniji še ni končana, s prvim povzetkom osnutka raziskave pa da je bila včeraj seznanjena strokovna komisija ministrstva za zdravje. Danes se bo z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami raziskave seznanila vlada, jutri pa bodo predstavljeni javnosti.Povedal je še, da bo vlada tudi v prihodnje investirala v raziskave, povezane z novim koronavirusom, in poudaril, da je pot do zdravila in cepiva zoper virus še dolga.Po tem ko je predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS)med drugim spregovrila o upadu prodaje v živilskih trgovinah , jevodja strokovne komisije v UKC Ljubljana, ki je preverjala ustreznost ventilatorjev,povedal več o aktualnem epidemiološkem stanju v Sloveniji.Noč je uvodoma poudaril, da je bilo stanje sredi marca zelo negotovo, spopad s prvim valom epidemije – trenutno smo v fazi njenega izzvenevanja – pa da je bil velik uspeh. Naša največja zasedenost intenzivnih enot je bila le 35-odstotna.Trenutno imamo v državi več kot 430 strokovno ustreznih ventilatorjev, obetamo pa si še dodatnih 140 ventilatorjev. Skupno bomo tako imeli več ventilatorjev kot ustreznih razpoložljivih postelj na enotah intenzivne nege. Zato, je pojasnil, je vlada po nasvetu strokovne skupine podjetju Geneplanetu vrnila 20 že dobavljenih ventilatorjev in preklicala naročilo še nedobavljenih . Kar je problematično, je dodal, je nizko število postelj na enotah intenzivne nege. Ključ do uspeha ob morebitnem drugem valu je zato zgodnje ugotavljanje širjenja okužb.