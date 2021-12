Izjemna decembrska akcija: Lunos za 1000 evrov ceneje

Zdravje je nedvomno naše največje bogastvo. Gradimo ga z dobrimi navadami in z bivanjem v okolju, ki nam ne škoduje.

Ker prav doma preživimo največ časa, se je smiselno vprašati, ali vemo, kakšen zrak dihamo.

Vlaga je največja sovražnica našega zdravja

Ali ste vedeli, da v štiričlanskem gospodinjstvu dnevno v povprečju izločimo 12 litrov vode? To je zelo pomemben podatek, saj je poleg temperature in onesnaženosti prav količina vlage v zraku tretji najpomembnejši indikator kakovosti. Vlaga v naših domovih namreč pomembno vpliva na dobro počutje, optimalna je med 40 in 60 %, idealna 50 %, višja od 80 % povzroča plesen.

Relativna vlažnost se zniža v zimskem času, ko se hladen zunanji zrak v prostoru ogreje. Za doseganje udobne in zdrave zračne klime v prostorih je priporočljivo kontinuirano prezračevanje. Kdaj je vlaga previsoka in kdaj prenizka Če imamo v stanovanju prenizko vlažnost, torej pod 40 %, se lahko pojavijo različna obolenja, kot so alergije, prehladi in občutek oteženega dihanja. Zaradi izsuševanja zraka bolj nastaja prah, ki nam v stiku z ogrevanimi površinami izloča različne snovi, ki dražijo dihalne organe. Če pa imamo previsoko vlažnost, nad 60 %, se nam začne pojavljati plesen na notranjih površinah. Glavni dejavniki za nastanek čezmerne vlage so poleg popolne neprepustnosti tudi dihanje, znojenje, umivanje, kuhanje, pranje, sušenje perila, nezadostno prezračevanje …

Naša stanovanja in hiše so pogosto bolj podvržena večji količini vlage kot nekoč, saj imajo sodobne zgradbe z dobro zatesnjenimi okni in vrati ter debelejšo izolacijo izjemno nizko zračno prepustnost. Posledica je prevelika zrakotesnost, kar lahko povzroči, da stavbe »zbolijo«.

Če imamo v stanovanju previsoko vlažnost, nad 60 %, se nam začne pojavljati plesen na notranjih površinah. FOTO: Depositphotos

Zaradi nezadostnega zračenja se v prostorih nabira vlaga in čez čas tudi plesen. Kakovost bivanja se tako poslabša in ima lahko tudi dolgotrajne posledice na naše zdravje. Rešitev tega problema ni odpiranje oken, s katerim ne zadostimo zaželeni potrebi prezračevanju in hkrati pozimi nižamo temperaturo v prostoru in tako povišamo stroške za ogrevanje. Rešitev je pravzaprav bolj enostavna in inovativna: kakovostni prezračevalni sistem.

Katere so glavne prednosti kakovostnega prezračevalnega sistema Samodejno odvajajo izrabljen zrak z neprijetnimi vonjavami,

odvajajo odvečno vlago in škodljive snovi ter dovajajo svež in filtriran zrak,

z odpravljanjem odvečne vlage skrbijo za primerno zdravo stanje zgradbe in klime ter preprečujejo nastanek plesni in ugodnih življenjskih razmer za pršice,

preprečujejo prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu,

olajšajo življenje alergikom, ker lahko zagotovijo primerno filtriran zrak brez alergenov, in

predvsem varčujejo z energijo.

Strokovnjaki iz podjetja Lunos ga bodo vgradili zelo hitro, v samo enem dnevu. FOTO: Lunos

S prezračevalnimi sistemi Lunos do boljšega zraka

Vse to vam lahko omogočijo prezračevalni sistemi Lunos, ki ustvarjajo potrebam primerno, prijetno in čisto higiensko prezračevanje vseh bivalnih prostorov in zagotavljajo suhe stene brez plesni. Ponujajo vam tudi znatne prihranke pri ogrevanju, in to ob razmeroma nizkih investicijskih in obratovalnih stroških.

Podjetje Lunos je v desetih letih, odkar so na trgu, vgradilo približno 20.000 prezračevalnih sistemov po vsej Sloveniji. In prav na podlagi njihovih dolgoletnih izkušenj so strokovno podkovani za to, da svoje izdelke prilagajajo tako zahtevam kupcev kot spreminjajočim se tehnološkim potrebam po brezskrbnem bivalnem okolju.

Njihov novi element I-VENT je nastal ravno na podlagi teh znanj in bo zato po mnenju strokovnjakov v podjetju Lunos postal njihova glavna prodajna uspešnica – ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu.

Je zima pravi čas za vgradnjo prezračevalnega sistema? Ker je sistem vgrajen hitro in brez večjih posegov, ga lahko vgradijo v katerem koli letnem času, prav tako v kateri koli fazi gradnje ali prenove, primeren in priporočljiv pa je tudi za vgradnjo v starejše objekte, v katerih že bivamo in bi si radi izboljšali kakovost bivanja. Strokovnjaki iz podjetja Lunos ga bodo vgradili zelo hitro, v samo enem dnevu. Komaj boste opazili, da so bili pri vas, saj bodo za sabo vse pospravili. Vendar brez skrbi: takoj boste opazili, da doma dihate čistejši zrak.

Revolucija v prezračevanju! I-VENT

Pametni prezračevalni sistem i-VENT je novost v decentralnem prezračevanju. Njegove glavne prednosti so enostavnejša montaža, upravljanje z aplikacijo, enostavno in poceni vzdrževanje, varčevanje z energijo in pa seveda odprava odvečne vlage in plesni. Odlikuje ga tudi odlična protihrupna zaščita in izjemno nizka raba energije pri lastnem delovanju.

Njegovo delovanje temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem s priročnim daljincem ali aplikacijo, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Primeren je za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja in tudi v novogradnje.

Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem prezračevanju. FOTO: Lunos

Nov sistem regulacije omogoča bistveno bolj natančne nastavitve in funkcije, ki so enostavne za uporabo. Je tudi izjemno varčen, saj na letni ravni posamezna rekuperatorska enota porabi za približno 2,3 evra električne energije. Filtri so trajni in jih je moč prati pod tekočo vodo, lahko pa izberete tudi filtre za cvetni prah, ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem.

Decembrska akcija: družinski paket za spremembo na bolje

V teh prazničnih dneh je podjetje Lunos pripravilo prav posebno ponudbo za vse, ki si želite varen, ekonomičen in zdrav način bivanja. Namesto 2550 EUR boste za družinski paket, v katerem sta vključena dva najbolj prodajana prezračevalna elementa v Sloveniji – i-VENT in najtišji ventilator na svetu Silvento – , odšteli zgolj 1550 EUR, saj vam podjetje Lunos in Eko sklad podarita svežino v vrednosti 1000 EUR!

Izjemno učinkovita prezračevalna kombinacija za zdrava pljuča vašega doma bo zagotavljala zdrav zrak in suhe stene brez plesni v bivalnih prostorih, kot so dnevna soba, spalnica in otroška soba, Silvento pa bo iz vaše kopalnice ali kuhinje odvedel vso odvečno vlago.

Kaj vse vsebuje družinski paket 2 x rekuperatorska prezračevalna enota I-VENT Sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom, ki znaša 92,4 %. Še bolj energijsko učinkovit in še tišji z avtomatskim nadzorom vlage. 2 x daljinec + mobilna aplikacija Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, upravljanje enote i-Vent z majhnim, priročnim daljincem ali mobilno aplikacijo. 1 x ventilatorska enota SILVENTO V-EC Ventilatorska enota Silvento V-EC s krmilno enoto 5/EC-ZI, nadometnim ohišjem in stikalom za izbor hitrosti. GRATIS montaža Montaža sistema in montažni material, montaža elektroinstalacij, pritrdilni in tesnilni material, osnovna zunanja plastična rešetka in drugo.

Paket, ki vam bo podaril svežino. FOTO: Lunos

»Najboljša naložba do zdaj«

Samo v Sloveniji Lunosu zaupa več kot 20.000 zadovoljnih uporabnikov. In to je tisto, kar šteje največ. Preverite, kako je prezračevalni sistem Lunos izboljšal življenje nekaterim uporabnikom:

»Vaši mojstri so bili zelo strokovni, prijazni in kos vsem problemom. Upam, da so bili tudi oni zadovoljni z nami. Prezračevalni sistem pa super deluje in nam je že zdaj zelo izboljšal razmere bivanja. Vse dobro želim in vas lepo pozdravljam.« ALENKA MILOŠIČ FERČEC

»Prijetno sem bil presenečen nad profesionalnem pristopom vaše družbe od ponudbe do izvedbe – držanje rokov (redka vrlina), strokovna izvedba, primeren osebni odnos. Skratka dobro organizirana družba. Veliko uspehov še naprej vam želim.« JOŽE GODEC

»Sporočamo vam, da smo z vgrajenim sistemom prezračevanja zelo zadovoljni. Stanje v prostorih je enkratno in vlaga na oknih je izginila že naslednji dan. Obenem izrekam pohvalo tudi ekipi, ki je sodelovala in izvedla montažo na našem objektu.« NATAŠA MOČNIK

»Najboljša naložba do zdaj. Prezračevalni sistem Lunos priporočam vsem, ki imajo problem z vlago.« ROMAN

»Odlično! Deluje! Odkar imamo Lunos, vsi spimo bolje in zrak je čistejši, tudi če nas nekaj časa ni doma. Priporočamo vsem, ki si želijo izboljšati svoje bivanje, še posebej v stanovanju.« TJAŠA

