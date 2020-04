Bojana Beović: Izjemno srečni smo lahko

Poklical jo je predsednik vlade Janez Janša in jo povabil, da prevzame vodenje ključne strokovne skupine v tako izziva polnih časih, kot je epidemija nevarne bolezni. Očitno mu je še iz časov, ko je bila članica SDS, ostala v dobrem in pozitivnem spominu. Je z odločitvijo oklevala? Odgovarja, da je gotovo premišljevala prekratek čas glede na odgovornost. Ampak časa pri tako hitro potekajoči epidemiji ni, pravi. Ste v teh časih predvsem zdravnica infektologinja in profesorica na medicinski fakulteti, vodja strokovne svetovalne skupine na ministrstvu ali vse našteto?Zdaj sem predvsem vodja omenjene skupine. Včeraj (pogovor je ...