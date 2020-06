FOTO:Izjemno zanimanje za cepljenje proti covidu-19

Ljubljana – Približno četrtina od 513 vprašanih bi se zagotovo cepila proti covidu-19, je pokazala anketa Mediane, opravljena za Delo. Rezultati so presenetljivi, saj veljamo pri neobveznih cepljenih za narod z nizko precepljenostjo. To pa se utegne pri covidu-19, ko bo cepivo enkrat na voljo, glede na rezultate ankete spremeniti.Strokovnjaki so veseli velikega zanimanja za cepljenje proti covidu-19, saj bo to – ko bo cepivo enkrat na voljo – eden izmed pomembnih mejnikov, s katerim bomo lahko uspešneje zamejevali širjenje zloveščega virusa. Proti covidu-19 bi se zagotovo ali verjetno cepilo 55,3 odstotka vprašanih, zagotovo pa ...