27. septembra, ob 12. uri, bodo vaši telefoni zvonili na največji glasnosti

V zadnjem tednu pred pošiljanjem testnega potisnega sporočila bodo preverili še zadnje stvari, usposabljanje je končano, sistem bo deloval, pravijo v Telekomu. Apple pa se je pred dvema dnevoma odločil za posodobitev operacijskih sistemov, zato testno sporočilo brez posodobitve ne bo prišlo. Dobili ga ne bodo niti telefoni, ki nimajo dostopa do omrežja, ali uporabljajo omrežje sosednje države.

Potisna sporočila bodo kasneje opozarjala na nevarnosti. Najpomembnejših sporočil prve stopnje se ne bo dalo izključiti, sporočila od druge do četrte stopnje pa bo mogoče zavrniti. Vprašanje pa je, ali se to izplača. Kot je povedal Leon Behin, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje, bi v primeru eksplozije kemikalij s sporočilom prve stopnje najbližje prebivalce pozvali k evakuaciji, s sporočilom druge stopnje pa bi prebivalce občine pozvali, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih in se tako izolirajo od morebitnih strupov v zraku.

Potisna sporočila se razlikujejo od SMS-sporočil, saj jih ne pošiljajo na telefonske številke, temveč sporočilo dobi vsak telefon, ki je na izbranem območju v dosegu baznih postaj. Tako pošiljatelji ne bodo vedeli, kdo je sporočilo dobil in kdo ne. Zato so na upravi za zaščito in reševanje skoraj prepričani, da bodo prejeli več klicev o tem, da sporočila niso dobili. Drugi bodo želeli vedeti, kaj morajo storiti. »Prosimo, da za to ne uporabljate številke 112,« opozarja Behin in dodaja, da po dobljenem sporočilu ni treba nič storiti, saj bo šlo 27. septembra za testno sporočilo.

Mogoče bo šok manjši, saj smo ena zadnjih držav, ki uvaja tak sistem alarmiranja. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

Izkušnje iz tujine kažejo, da se ne glede na obveščanje pred testiranjem sistema na dan testiranja zgodi »množični učinek šoka«. Testno sporočilo bo namreč postavljeno v prvo stopnjo pomembnosti, zato bo tudi glasno, uporabilo bo vso razpoložljivo glasnost telefona, tudi če je zvok izklopljen. To je standardizirano za vso Evropo in druge države, namen je zbuditi človeka. Slepi in slabovidni ga bodo slišali, tudi sporočilo bo zvočno. Gluhim bodo telefoni vibrirali.

Že pred testiranjem novega sistema in po njem pa bodo bolj natančno določili mogoče vsebine v drugi, tretji in četrti stopnji. Zelo uspešna bi bila taka sporočila za iskanje izgubljenih otrok ali odraslih v trgovinah, saj je lahko mogoče območje sporočil zožiti na 800 metrov.

Potisna sporočila prve stopnje bodo pošiljali v res nujnih primerih, zagotavljajo. Vanje ne bodo dajali prometnih in vremenskih podatkov, saj vsaj vremenske napovedi niso stoodstotno zanesljive. Lahko bodo opozorili na poplave, blatne tokove, plazove, napade v šolah ali trgovinah, industrijske nesreče, ne pa na nevarnost toče. V tem primeru bi vsi šli ven reševat svoje avtomobile in bi lahko še kdo umrl, meni Behin. Opozorili pa bi lahko na poplavljanje parkirišč, saj je v Španiji največ ljudi umrlo, ko so reševali svoje avtomobile iz garaž.

Sporočila bodo prihajala od vojske, policije in reševalcev in bodo dvostopenjsko verificirana.