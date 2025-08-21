Izkušnje robotov iz kmetijstva bi radi prenesli na bojišča

V nadaljevanju preberite:

Avtonomna električna vozila in digitalizacija je že uveljavljen odgovor na kadrovsko sušo v kmetijstvu, ugotavljajo v podjetju PeK Automotive iz Logatca. Njihovi avtonomni roboti, prilagojeni zahtevnim terenom, kmetom po svetu v sadovnjakih in vinogradih omogočajo učinkovitejše in varnejše delo. Strma rast obrambnih izdatkov jih potiska tudi v razvoj rešitev za civilno zaščito in obrambo, toda iz načelnih razlogov ne bodo izdelovali robotov, ki lahko ubijejo ali poškodujejo ljudi.

V obrtni coni v Logatcu z ekipo približno 140 zaposlenih iz desetih držav posluje visokotehnološko podjetje PeK Automotive, ki se osredotoča na razvoj avtonomnih tehnologij v kmetijstvu. Gre za samovozeča električna vozila, prilagojena potrebam kupcev za posebne naloge v kmetijstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.