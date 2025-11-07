  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Zaradi izliva iz čistilne naprave potok Sopota pomodrel

    Vodstvo podjetja zagotavlja, da ne gre za nevarne snovi. Razlog za modro barvo je sicer proizvodnja modrega papirja.
    Na inšpektoratu za okolje niso povedali, ali bo papirnica zaradi dogodka kaznovana. FOTO: Delo
    Na inšpektoratu za okolje niso povedali, ali bo papirnica zaradi dogodka kaznovana. FOTO: Delo
    STA
    7. 11. 2025 | 20:49
    7. 11. 2025 | 21:08
    1:35
    Potok Sopota se je v Radečah zaradi izliva proizvodne vode iz čistilne naprave tamkajšnje papirnice obarval modro. Vodstvo podjetja zagotavlja, da ne gre za nevarne snovi, je danes poročala Televizija Slovenija.

    Kot so za televizijo pojasnili v družbi Radeče papir nova, je bila v tehnoloških postopkih čiščenja odpadnih voda količina vode v čistilni napravi v nekem trenutku prevelika, zato je del obarvane vode odtekel v potok. Razlog za modro barvo je proizvodnja modrega papirja.

    Po zagotovilih vodstva papirnice so izpust hitro ustavili, snovi, ki so prišle v potok, pa niso nevarne.

    Dogodek so prijavili tudi inšpektoratu za okolje. Tam so za televizijo pojasnili, da niso pristojni za interventno ukrepanje v takšnih primerih. Prav tako niso povedali, ali bo podjetje zaradi dogodka kaznovano.

    Papirnica sicer gradi novo čistilno napravo, ki bo takšne dogodke preprečila. Nova čistilna naprava bo povsem avtomatizirana in bo izključila možnost človeške napake, so še pojasnili v podjetju.

    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
