Zaradi izliva iz čistilne naprave potok Sopota pomodrel

Potok Sopota se je v Radečah zaradi izliva proizvodne vode iz čistilne naprave tamkajšnje papirnice obarval modro. Vodstvo podjetja zagotavlja, da ne gre za nevarne snovi, je danes poročala Televizija Slovenija.

Kot so za televizijo pojasnili v družbi Radeče papir nova, je bila v tehnoloških postopkih čiščenja odpadnih voda količina vode v čistilni napravi v nekem trenutku prevelika, zato je del obarvane vode odtekel v potok. Razlog za modro barvo je proizvodnja modrega papirja.

Po zagotovilih vodstva papirnice so izpust hitro ustavili, snovi, ki so prišle v potok, pa niso nevarne.

Dogodek so prijavili tudi inšpektoratu za okolje. Tam so za televizijo pojasnili, da niso pristojni za interventno ukrepanje v takšnih primerih. Prav tako niso povedali, ali bo podjetje zaradi dogodka kaznovano.

Papirnica sicer gradi novo čistilno napravo, ki bo takšne dogodke preprečila. Nova čistilna naprava bo povsem avtomatizirana in bo izključila možnost človeške napake, so še pojasnili v podjetju.