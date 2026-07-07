Izobčenje Branka Grimsa in boj Romane Tomc za položaj

Kaj pomeni izključitev evropskega poslanca SDS iz Evropske ljudske stranke za podpredsedniški položaj Romane Tomc.

Od srede se bo poslanska skupina Evropske ljudske stranke (EPP) zmanjšala za enega člana – poslanca SDS Branka Grimsa. Čeprav bo stranka izgubila enega od štirih evropskih poslancev v največji politični skupini v evropskem parlamentu, se za zdaj še ne maje za SDS pomemben položaj Romane Tomc, ki zaseda mesto ene od desetih podpredsednic EPP. Ob robu plenarnega zasedanja je za jutri napovedano glasovanje, na katerem bodo člani politične skupine EPP, ki jih je 185, odločali o izključitvi slovenskega evropskega poslanca Branka Grimsa (SDS) iz skupine. V vodstvu stranke, ki jo vodi Manfred Weber, so Grimsu formalno očitali pomanjkanje delovne etike, v bolj vsebinskem smislu pa delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam ter proti političnim interesom skupine EPP. SDS ima v ...