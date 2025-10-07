Izobrazba očeta in poklic matere vplivata na možnosti otrok

V nadaljevanju preberite:

Kakšne priložnosti bo imel mlad človek v življenju, je večinoma odvisno od stvari, na katere sam ne more vplivati – družinskega ozadja, izobrazbe staršev, kje se je rodil in odraščal. Politike, ki v središče postavljajo zgodnjo vključenost v vzgojo in izobraževanje, lahko bistveno pripomorejo k izenačevanju možnosti in razvoju talentov, potrjuje zadnja analiza OECD Imeti ali ne imeti – kako premagati vrzel priložnosti (To Have and Have Not – How to Bridge the Gap in Opportunities).