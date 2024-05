Izobrazba matere zelo vpliva na tveganje revščine otroka v odrasli dobi

V nadaljevanju preberite:

Izobrazba staršev, njuna delovna aktivnost in finančni status družine bodo v veliki meri vplivali na to, kakšna bosta pot in materialni položaj otroka v odraslosti. Na to opozarjajo številni strokovnjaki v državi in na mednarodni ravni, tezi pa pritrjuje še ena raziskava – Medgeneracijski prenos prikrajšanosti, ki jo je izvedel Statistični urad RS (Surs).

Med posamezniki, ki so odraščali s staršema z največ osnovnošolsko izobrazbo, je bila leta 2023 stopnja tveganja socialne izključenosti (15 odstotkov) višja kot med tistimi, pri katerih je najmanj eden od staršev končal najmanj srednjo šolo (11 odstotkov), kažejo podatki, ki jih je Surs zbral kot del širše raziskave Življenjski pogoji, med več kot 4000 ženskami in moškimi, starimi od 25 do 59 let. Vprašanja so se nanašala na obdobje, ko so bili stari 14 let. Izpostavljenost tveganju revščine in socialne prikrajšanosti so bile še izrazitejše v povezavi z izobrazbo matere, izpostavljajo avtorji Rihard Tomaž Inglič, Urška Pirnat in Martina Stare.