Izobraževanje odraslih je nacionalni dogodek

Ljubljana – Danes se je v kongresnem centru Habakuk začel dvodnevni letni posvet o izobraževanju starejših, ki ga označujejo za nacionalni dogodek, na njem bodo predstavili dejavnosti in rezultate pri izobraževanju odraslih.



Na posvetu, ki ga že osmič organizira Andragoški center Slovenije, se bodo lotili različnih izzivov, ki spremljajo formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje odraslih, v delovnih skupinah bodo razpravljali o izhodiščih za razvoj javno veljavnih programov in tistih za prenovo programa Osnovna šola za odrasle. Govorili bodo tudi o tem, kaj izobraževanju odraslih prinaša vajeništvo, in izvedeli, kako se aktualnih projektov s podporo evropskega socialnega sklada lotevajo izvajalske organizacije in drugi deležniki.

Slaba vključenost starejših moških v programe

Spregovorili bodo tudi o slabi vključenosti starejših moških v tovrstne izobraževalne programe, kar je, tako je videti, splošen problem. Neformalno izobraževanje odraslih bodo drugi dan posveta osvetlili z vidika te zanimive, težko dosegljive ciljne skupine, torej starejših moških. Po priporočilih projekta Old Guys Say Yes to Community (Erasmus+, KA2) jih je treba vključiti v (učečo se) skupnost, o čemer bo tekla panelna razprava.



Izvedeli bomo tudi, kako izrabljamo priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+, in kaj nam omogoča platforma EPALE. Predstavljen bo pregled aktivnosti, ki trenutno in v prihodnje pomenijo uresničevanje nacionalnih in evropskih ukrepov v dobro prebivalstva, še posebej ljudi z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi spretnostmi.