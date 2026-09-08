Kaj se dogaja s slovenskim znanjem? Komentira koordinatorka raziskave PISA

Slovenski 15-letniki so na vseh treh ključnih področjih pismenosti dosegli slabše rezultate kot v preteklih raziskavah PISA. Pri naravoslovni pismenosti so se prvič spustili na povprečje držav OECD, pri matematiki so prvič značilno pod povprečjem, bralna pismenost pa, ki je bila že doslej pod povprečjem OECD, je še upadla. Kaj se dogaja s slovenskim znanjem, zakaj samo dejstvo, da učenci vse pogosteje rešujejo naloge na računalniku, ni dovolj za razlago padca rezultatov in kaj bi morali iz teh podatkov razumeti odločevalci? O tem in drugih vidikih smo se pogovarjali s Klaudijo Šterman Ivančič, nacionalno koordinatorico raziskave PISA 2025 na Pedagoškem ...