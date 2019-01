Izoli blokirali račun, bodo dobili plače?

Izola - Ali je mogoče, da sodišče občini tako blokira račun, da slednja ne more poravnati plač javnim uslužbencem v šolah, vrtcih, zdravstvenih in drugih zavodih, občinski upravi? Očitno je to možno. V torek so v Izoli dobili sklep Uprave RS za javna plačila, da je piransko okrajno sodišče sprejelo sklep o izvršbi, po kateri bodo občini jemali denar s proračuna, dokler ne poravnajo skoraj 1,9 milijona visok dolg do podjetja R Mercuri.



»Podvzeli smo vse ukrepe, s katerimi bomo skušali zavarovati pravice občine Izola in zagotoviti nemotemo poslovanje javnih služb. Toda skrbi nas, ker s podjetjem R Mercuri v pogajanjih ni prišlo do dogovora. Prav tako nas skrbi, ker je sodišče tako hitro poseglo v račun in ni upoštevalo zakonskih predpisov, po katerih bi moralo občini pustiti vsaj tisti minimalni znesek za normalno poslovanje javnih zavodov in služb. Za izvajanje temeljnih nalog potrebujemo vsaj 660.000 evrov na mesec. Toda sodišče je včeraj počistilo vseh 170.000 evrov z računa,« je povedal izolski župan Danilo Markočič in izrazil upanje, da bodo skušali položaj urediti čim hitreje.



Poročali smo že, kako je višje sodišče v Mariboru poravnomočno odločilo, da je izolska občina dolžna podjetju R Mercuri skoraj 1,9 milijona evrov (skupaj z obrestmi za več let), ker so predstavniki podjetja (slednje nima zaposlenih) uspeli dokazati, da so utrpeli za 1,16 milijona evrov poslovnih priložnosti na račun neprimerne občinske prostorske politike pred približno 10 leti. Že leta 2005 so za vsega 241.000 evrov (in prevzem obveznosti) prejšnjega lastnika kupili ne povsem dograjeno poslovno halo, veliko 600 kvadratnih metrov in 2300 kvadratnih metrov zemljišča v bližini nekdanje izolske ladjedelnice. Poleti 2007 so dobili hrvaškega kupca, ki je bil pripravljen nepremičnino kupiti za neprimerno višjo ceno (nekaj čez 3 milijone evrov), pod pogojem, da bi občina odpravila nezakoniti odlok o omejevanju gradnje na tem območju. Ker občina tega odloka ni umaknila, je izjemno donosen posel podjetju R Mercuriju propadel. Vendar mu je že sedem dni kasneje uspelo nepremičnino prodati podjetju Raiffeisen Leasing za 1,9 milijona evrov in istočasno vzeti isto nepremičnino nazaj v najem. Kljub temu je sodišče v Mariboru izračunalo, da je R Mercuri izgubilo za 1,16 milijona evrov poslovnih priložnosti.



Ugovor zoper izvršbo in rubež vsega denarja

Občina Izola je po prejemu sklepa o izvršbi včeraj vložila ugovor zoper sklep o blokadi in rubežu njenega bančnega računa. Občinske strokovne službe so prepričane, da na podlagi 149. člena zakona o izvršbi sodišče ne bi smelo rubiti denarja, ki je namenjen izvajanju temeljnih nalog v občini, saj bi slednje lahko pripeljalo do resnih ovir pri delovanju javnih služb, s tem pa pri uresničevanju temeljnih ustavnih pravic izolskih občanov. Občina je ugovarjala tudi zoper rubež občinskih denarnih sredstev in predlagalo izvršbo na nepremičnine namesto na denar. Župan Markočič je skupaj s strokovnimi službami pripravil seznam parcel z ocenjeno vrednostjo, ki bi lahko bile predmet prodaje, in ga priložil ugovoru na sodno izvršbo. Občina je predlagala tudi odlog izvršbe, saj so zoper sodbo mariborskega višjega sodišča vložili zahtevo za revizijo odločbe na vrhovnem sodišču. Še zmeraj so prepričani, da občina ni ravnala narobe, ko je čakala na sprejem novega prostorskega načrta, ki bi celovito uredil območje na območju nekdanje ladjedelnice in Delamarisa.

R Mercuri je z izvršbo zavaroval svoj interes

Odvetnica, ki zastopa lastnike podjetja R Mercuri Tina Božič Malneršič, nam je včeraj odgovorila, da so vložili predlog za izvršbo samo zato, ker je prišlo s strani izolske občine do enostranskih ravnanj, navkljub temu, da so med obema stranema še potekala dogovarjanja. Zato so se lastniki R Mercuri odločili, da z izvršbo zavarujejo svoje pravne interese. »S tem pa naša stranka ni izključila možnosti za nadaljnje dogovore, temveč zgolj odreagirala na ravnanja občine. Še naprej smo se pripravljeni pogajati tudi glede odloga izvršbe. V tem trenutku so zato odprte še vse možnosti za dogovor, le da ima naša stranka zdaj zavarovan položaj, če bo občina ponovno hotela ravnati enostransko. Do danes nismo s strani občine Izola prejeli še nobenega konkretnega predloga, kako naj bi poravnali obveznost z nepremičninami. Zato ne drži, da smo zavrnili kakršen koli njihov predlog,« je pojasnila Tina Božič Malneršič.