Izoli bo morda le uspelo »pospraviti« prostorski načrt

Koper in Izola naj bi kmalu prišla do OPN, resno se zatika v Piranu, kjer se župan Andrej Korenika norčuje, naj jim OPN pripravi država.

Trem obmorskim občinam se že 20 let zapleta pri sprejemanju temeljnih porostorskih dokumentov. V izolski občini so pretekle dni končno razgrnili usklajen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN), zato upajo, da ga bodo do jeseni sprejeli. V podobnem položaju so tudi v koprski občini. V piranski občini pa so očitno »vrgli puško v koruzo«, saj je piranski župan Andrej Korenika za TV Koper izjavil, da predlaga državi naj jim ga pripravi ona. V piranski opoziciji so ogorčeni, prepričani so da gre za načrtno ribarjenje interesnih skupin v kalni prostorski vodi. Izolski temeljni prostorski načrt je bil pripravljen že pred več kot štirimi leti, vendar je januarja 2022 padel na referendumu. Po treh letih so uskladili referendumske zahteve civilne iniciative z možnostmi in načrti občine pa ...