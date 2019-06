Izolski plavajoči otok na ogled

V klubskem prostoru izolskega kulturnega doma bo danes ob 18. uri odprtje razstave o izolskem plavajočem otoku. Profesor Aleš Prinčič s Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, ki je obenem ustanovitelj arhitekturnega biroja v Vidmu, bo skupaj s svojimi študenti prikazal dva koncepta ureditve izolskega vzhodnega akvatorija in zemljišč ob njem. Razstava bo na ogled do 28. junija, vsak delovnik od 8. do 15. ure.



Po njhovih zamislih bi bil otok sestavljen iz šesterokotnih sistemov oziroma modulov, ki se jih lahko poljubno odvzema ali dodaja. Prvi predlog je imenovan zeleni »ring«, pri drugem gre za pontonsko konstrukcijo, ki bi povezovala obalno cesto z izolskim starim mestnim jedrom. Oba predloga temeljita na ozelenitvi in javnih funkcijah ter oživitvi degradiranih območij.



Načrti za izolski otok so tudi predmet sporazuma med izolsko občino in državo (ta sicer še ni podpisan), njihova uresničitev pa bo odvisna od podpore stroke in javnosti. Peučiti bi bilo namreč treba vpliv otoka na obalo in izolski Viližanski zaliv, kjer je predvidena njegova umestitev. Umetni otok bi namreč služil tudi kot valobran, saj je tamkajšnje območje vetrovno močno izpostavljeno. Na otoku so predvidene zgolj javne funkcije, na njem ni predvidena kakršnakoli gradnja, namenjen bi bil zgolj športno-rekreacijskim vsebinam.