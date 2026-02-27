Izpad mobilnega omrežja v Sloveniji

Okoli 16. ure je v Sloveniji izpadlo mobilno omrežje. Klici niso možni, ni niti dostopa do interneta. Kaže, da imajo težave vsi telekomunikacijski operaterji, med njimi A1 in Telekom Slovenije. Kabelsko omrežje ponekod deluje, denimo T2.

Uradnih infomacij še ni, ni jasno, kolikšen del države ima težave s prenosom mobilnih podatkov in klici, na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) se ne odzivajo, prav tako drugi operaterji.

Situacijo preverjamo. Več sledi.