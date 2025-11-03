Izpad mobilnih podatkov pri Telekomu prestrašil uporabnike

V uredništvo časnika Delo smo danes v dopoldanskih urah prejeli več sporočil in klicev zaskrbljenih bralcev, ki so opozarjali na nepričakovan izpad storitev pri operaterju Telekom Slovenije.

Uporabniki so poročali predvsem o nedelovanju mobilnega prenosa podatkov. Ker je spomin na nedavni obsežen varnostni vdor v sistem še svež, je med uporabniki hitro završalo, saj so se mnogi ustrašili, da se je zgodba ponovila.

Sprva brez informacij, nato pojasnilo

Zaradi številnih vprašanj smo se nemudoma obrnili na Telekom Slovenije s prošnjo za pojasnilo. Zanimalo nas je, ali potrjujejo motnje v omrežju, kako obsežne so težave in ali gre morda znova za varnostni incident.

Ob našem prvem poizvedovanju v službi za korporativno komuniciranje o kakršnem koli splošnem izpadu niso bili seznanjeni, zato so nas prosili za čas, da zadevo preverijo pri tehničnih službah.

Kmalu zatem smo prejeli uradni odgovor, v katerem so potrdili, da so bile res težave, a so hkrati pomirili javnost, da ni šlo za vdor. Kot so pojasnili, je napaka nastala med rednimi deli na omrežju.

»Med izvajanjem rednih načrtovanih del v mobilnem omrežju je prišlo do nekajminutne nenačrtovane motnje pri mobilnem prenosu podatkov, ki pa zdaj znova deluje brezhibno,« so sporočili iz službe za korporativno komuniciranje Telekoma Slovenije.

»Uporabnikom se opravičujemo za morebitne nevšečnosti in se zahvaljujemo za razumevanje,« so še dodali.