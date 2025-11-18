Izpad pri ponudniku strežnikov prizadel milijone uporabnikov, tudi STA

Uporabniki interneta po vsem svetu soočili z obsežnimi motnjami, saj so številne spletne strani in storitve postale nedostopne zaradi tehničnih težav pri ponudniku infrastrukture Cloudflare.

Težave so se začele okoli 12:03 UTC (13:03 po srednjeevropskem času), ko je Cloudflare potrdil, da preiskuje incident, ki vpliva na več strank. Ali je šlo za vdor, ali le za napako, zaenkrat ni jasno.

Cloudflare je v svoji posodobitvi ob 13:28 potrdil, da opažajo okrevanje storitev, vendar so opozorili, da lahko stranke še vedno zaznajo višjo stopnjo napak, medtem ko se izvajajo sanacijski ukrepi.

Od omrežja X do STA

Posledice izpada so bile globalne in so prizadele širok spekter storitev. Uporabniki, ki so poskušali dostopati do priljubljenih platform, kot sta družbeno omrežje X (nekdanji Twitter) in spletna stran za ocenjevanje filmov Letterboxd, so naleteli na sporočila o napakah.

Tehnične težave utrpela celo spletna stran Down Detector, ki je namenjena prav spremljanju izpadov na internetu; ko se je končno naložila, je pokazala dramatičen porast prijav težav.

Cloudflare je potrdil, da preiskuje incident, ki vpliva na več strank. FOTO: Yves Herman/Reuters

Težave pa niso obšle niti Slovenije. Slovenska tiskovna agencija (STA) je uredništva obvestila, da zaradi tehničnih težav prihaja do občasnih motenj pri dostopnosti njihovih spletnih strani. Tehnična ekipa STA napako že odpravlja, uporabnike pa so za pomoč v vmesnem času usmerili na njihov tehnični oddelek.

Prizadeti uporabniki na globalnih platformah so pogosto videli sporočilo o »notranji napaki strežnika na omrežju Cloudflare« (Internal server error) s prošnjo, naj poskusijo znova čez nekaj minut.

Kaj se je zgodilo?

Cloudflare je v svojem uradnem obvestilu o statusu sistema potrdil resnost situacije: »Cloudflare se zaveda težave, ki vpliva na več strank, in jo preiskuje: razširjene napake 500, nadzorna plošča Cloudflare in API prav tako ne delujejo.«. Podjetje je dodalo, da si prizadeva razumeti celoten obseg vpliva in omiliti težavo.

Poleg tega so iz Cloudflara sporočili, da ima težave tudi njihov ponudnik portala za podporo, zaradi česar so imele stranke težave pri pregledovanju ali odgovarjanju na podporne zahtevke.

Številne spletne strani in storitve so postale nedostopne zaradi tehničnih težav. FOTO: Ground Picture/Shutterstock

V času incidenta je Cloudflare izvajal tudi načrtovana vzdrževalna dela v več podatkovnih centrih po svetu, vključno z lokacijami v Santiagu (SCL), na Tahitiju (PPT), v Los Angelesu (LAX) in Atlanti (ATL).

Vendar podjetje v svojih obvestilih ni neposredno povezalo teh vzdrževalnih del z globalnim izpadom, ki je bil označen kot »velik izpad« (Major Outage) za omrežje in določene storitve.