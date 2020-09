Izplačilo dodatka v zameno za molk?

Sporna analiza, s katero niso zadovoljni

Aleš Hojs po beseda Roka Cvetka želi doseči, da bi o nepravilnostih v policiji molčali. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Pritiski na policiste in kriminaliste

Hojs vrača žogico

Ljubljana – »To je izsiljevanje in ustrahovanje,« se je ostro odzval predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko na ravnanje notranjega ministra Aleša Hojsa, ki naj bi izpolnjevanje sindikalnega dogovora pogojeval z utišanjem sindikata.Zaradi ravnanja v policiji, povezanega tudi s kadrovanjem in revizijami primerov po izboru ministra Hojsa, je bil Policijski sindikat Slovenije (PSS) v zadnjih tednih večkrat oster in kritičen. A namesto da bi si vodstvo ministrstva za notranje zadeve, pravi Cvetko, prizadevalo za dialog, tako sindikat kot njegove predstavnike v javnosti ponižujejo in diskreditirajo, očitajo pa jim tudi politizacijo.Cvetko je kritičen do socialnega dialoga med sindikatom in vodstvom ministrstva. Kot je poudaril, so se s sedanjim ministrom za notranje zadeve v njegovem polletnem mandatu minuli teden srečali šele drugič, pa še to na izrecno zahtevo sindikata. Ker jedialog šel mimo želja in pričakovanj PSS, je ta na včerajšnji seji sklenil, da svet sindikata preoblikuje v stavkovni odborZa zdaj je to sicer le resno opozorilo, naj jim minister Hojs prisluhne in začne dialog z njimi kot z enakopravnim partnerjem, in ne tako kot do zdaj, ko je veljal samo argument moči. Po Cvetkovih pojasnilih imenovanje stavkovnega odbora še ne pomeni sindikalnega zaostrovanja, če se bo vodstvo ministrstva ustrezno odzvalo. »Namen tega je, da delodajalec prepozna potrebo po konstantnem strpnem vodenju socialnega dialoga.Če se to ne bo zgodilo, pa se lahko začnejo posamezne aktivnosti, ki utegnejo voditi tudi v sindikalni konflikt,« je pojasnil. Med težavami, s katerimi se spopadajo tako v sindikatu kot v policijskih vrstah, je Cvetko navedel 15 milijonov evrov tako imenovanega schengenskega dodatka na leto kot del stavkovnega sporazuma iz leta 2018. V sporazumu se je vlada zavezala k pripravi neodvisne strokovne analize vrednotenja delovnih mest uradnikov s posebnimi pooblastili.Sogovornik je opozoril, da je vlada tako neodvisno analizo resda naročila, a je ministrstvo za notranje zadeve med pripravo podajalo vsebinske pripombe in s tem vplivalo na njeno vsebino. Zato je za sindikat končna ugotovitev analize, da odstopanja v obremenitvah med uniformiranimi poklici (policisti, vojaki, cariniki, pravosodni policisti, gasilci) ni, nesprejemljiva. Sploh ker je neodvisna evropska analiza pokazala drugače.Sodu pa je izbila dno nenavadna zahteva, saj da je minister Hojs izplačevanje schengenskega dodatka policistom pogojeval s tem, da sindikat v javnosti ne opozarja več na nepravilnosti v policiji. »Če vlada potrdi ugotovitve iz analize, dogovorjenega dodatka ne bodo več izplačevali, Hojs pa je jasno povedal, da vladi tega sklepa ne bo ponudil v potrjevanje, če sindikat preneha opozarjati na nepravilnosti,« je še razkril Cvetko.Poleg omenjenih pogojev Hojsu očitajo še, da se z njimi sestane šele na izrecno prošnjo oziroma že zahtevo. »Že s samim nastopom na sestanku je dal vedeti, da le izpolnjuje formalne zahteve, ne želi pa si rešitev odprtih zadev in vprašanj, ki smo mu jih pred tem poslali, a nanje nismo dobili odgovora.« V sindikatu njegovo ravnanje označujejo za odkrit poskus izsiljevanja ali ustrahovanja in neposreden poskus vplivanja na ustavno zagotovljeno pravico do sindikalnega delovanja.V zadnjem času tudi v javnosti odmevajo kadrovske menjave in različni nadzori v kriminalistični policiji ter na nacionalnem preiskovalnem uradu. O tem je Cvetko na novinarsko vprašanje povedal, da je ločnica med pristojnostmi sindikata in delodajalcem zelo ozka.Na PSS imajo pod drobnogledom nekatere primere, vendar konkretno ne morejo še nič povedati, saj je treba najprej ugotoviti, ali gre za sicer nenavadne, a povsem zakonite premestitve in usmeritve, ali morda ni tako. Na vprašanje, ali so se posamezni člani sindikata obrnili nanje glede pritiskov v zadnjih mesecih in tednih, pa je Cvetko odgovoril pritrdilno.Minister Hojs zanika neprimerno komunikacijo s sindikati, pravi tudi, da se s sporno analizo sam ni ukvarjal, saj da so dogovor podpisali s prejšnjim ministrom Boštjanom Poklukarjem. Ob tem vrača žogico in namero o stavki označuje za grožnjo in pritisk, ker se za mizo niso sposobni dogovoriti.