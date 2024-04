Izpod mostu pozivajo vlado h gradnji stanovanj

Ob drugi obletnici državnozborskih volitev so člani Mladinskega sveta Slovenije (MSS) spomnili na predvolilne obljube predsednika vlade Roberta Goloba in koalicijskih partneric ter predstavili svoje zahteve na področju bivanjske problematike mladih. Na težavni položaj mladih zaradi pomanjkanja sob in previsokih najemnin so opozorili z lokacijo novinarske konference, ki je bila namesto v prostorih MSS pod mostom, kjer so s postavitvijo nekaj šotorov simbolično uprizarjali svojo brezdomnost.

FOTO: M. B.

»Stanovanjska problematika je v zadnjih letih prerasla v najbolj perečo problematiko, s katero se soočajo mladi,« je dejala v. d. podpredsednice za mladinske politike Ines Korošec. Spomnila je, da se mladi v Sloveniji odselijo na svoje v povprečju pri 29,4 leta, kar je tri leta več od evropskega povprečja, za kar je krivo stanje na trgu nepremičnin. Cene rabljenih nepremičnin so se od leta 2015 do 2023 v povprečju povišale za 94 odstotkov, je povzela.

Že več let je stalnica pomanjkanje politične volje za reševanje stanovanjske krize, je ugotovil Jan Verovšek iz Mladega foruma Socialnih demokratov in vlado pozval, naj vendar začne izpolnjevati predvolilne obljube. Na problematiko je opozarjal tudi znotraj stranke SD, kjer so bili odzivi »načeloma pozitivni,« je pojasnil mladi politik. Pomanjkanje dostopnih stanovanj za mlade pa ni težava le v mestih, temveč tudi na podeželju, je opozorila Ajda Podlesnik iz Zveze slovenske podeželske mladine.

FOTO: M. B.

Poziv k izpolnitvi obljub

Mladi politikom ne zaupajo več, ker ne izpolnjujejo svojih obljub, je opozoril generalni sekretar Mladinskega sveta Slovenije Jaka Trilar. Pred volitvami so Socialni demokrati obljubljali deset tisoč neprofitnih stanovanj, Levica in Robert Golob pa 30.000 v dveh mandatih, vendar je Trilar že po polovici prvega mandata prepričan, da so bile to le prazne obljube.

Nad neizpolnjenimi obljubami je razočarana tudi predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, ki je Goloba in ministra za finance Klemna Boštjančiča pozvala, naj zagotovita financiranje reševanja stanovanjske problematike, ki bo vezano na delež bruto državnega proizvoda. Ocenjuje, da bi zadoščalo 0,4 odstotka letnega BDP, za interventno gradnjo stanovanj pa vsaj sto milijonov evrov na leto. Kotnikova je predstavila zahteve MSS, med drugim spremembe obdavčitve najemov, vladne »ukrepe za aktivacijo več kot 152.000 praznih, a bivanjsko primernih kapacitet,« ustanovitev vladnega fonda za gradnjo študentskih domov, začetek gradnje interventnih neprofitnih stanovanj po celotni državi in določitev minimalnih bivanjskih standardov.

FOTO: M. B.

Zaradi »nevzdržnih razmer in praznih obljub« so na družbenih omrežjih organizirali kampanjo Nimamo kam, javnost pa so s problematiko seznanjali tudi z deljenjem nalepk, so pojasnili pri MSS, kjer upajo, da jim bo Golob prisluhnil in jih povabil na pogovor.