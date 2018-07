FOTO:Izpostavljamo: Tajska, sestavljanje koalicije, kriza v zdravstvu in seveda nogomet

Izpostavljamo: Tajska, sestavljanje koalicije, kriza v zdravstvu in seveda nogomet

Za vas smo izbrali nekaj zgodb, ki so zaznamovale teden, ki se je iztekel.

Zgodba o tajskih dečkih, ki so ostali ujeti v jami, se razpleta že dva tedna. Prvo upanje je bilo, ko so jih našli. Bo tudi na koncu to zgodba s srečnim koncem? FOTO: Reuters