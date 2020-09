Izpostavljene tudi grožnje novinarjem v Sloveniji

Briselj – Evropska komisija je objavila prvo poročilo o stanju vladavine prava v EU. Analizirali so pravosodni sistem, bitko proti korupciji, medijski pluralizem in svobodo ter institucionalen sistem zavor in ravnotežij.



»Vladavina prava in naše vrednote so temelj naših družb. So del naše skupne identitete kot Evropejcev,« je ob objavi poročila povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.



Glavni tarči kritik sta tradicionalno Madžarska in Poljska, ki sta že tako v postopku po 7. členu pogodbe EU, ker obstaja tveganje kršitev temeljnih vrednot EU. O poročilu evropske komisije bodo razpravljale države članice v okviru Sveta EU.



Največ zaskrbljenost zaskrbljenost za neodvisnost pravosodja za reformami na Madžarskem in Poljskem. Na tem področju pa naj bi imeli posebne težave tudi v Bolgariji, Romuniji, na Hrvaškem in Slovaškem.



V poročilu ugotavljajo, da novinarji in drugi medijski akterji tarča napadov (fizičnih in spletnih) v povezavi z njihovimi objavami in delom. To se dogaja s tožbami, grožnjami fizični varnosti, spletnim nadlegovanjem, zlasti novinark, zastraševanjem in politično usmerjenimi grožnjami.



»Takšne grožnje, napadi in kampanje blatenja se pojavljajo v takšni ali drugačni obliki v več državah. Posebni primeri so bili izpostavljeni v poglavjih o Bolgariji, Hrvaški, Madžarski, Sloveniji in Španiji,« pišejo. Takšne grožnje in napadi lahko vplivajo na omejevanje javnih debat o kontroverznih družbenih vprašanjih.



V samem osnovnem 27- stranskem sporočilu Sloveniji omenjajo še glede napredka v digitalizaciji pravosodnega sistema, omejenost virov za delovanje medijskega nadzornika (AKOS) in načrtih za podporo nevladnega sektorja.



Sicer bo kmalu objavljeno še celotno poročilo za posamezne države članice.



Na današnjem zasedanju stalni predstavnikov pri EU (Coreper) mehanizmu pogojevanja v proračunu EU z delovanjem pravne države je nemški predlog kompromisa dobil široko podporo. Slovenija je včeraj sporočila, vidi predlog nemškega predsedstva kot »solidno osnovo, ki lahko utre pot uravnoteženemu kompromisu«. Nemško predsedstvo mora zdaj še izpeljati pogajanja z evropskim parlamentom.