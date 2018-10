Izpoved pacientke po rekonstrukciji nosu: »Dobesedno sprogramirala sem se za uspeh«

V javnosti še vedno odmeva uspeh UKC Ljubljana, ko so kot prvi na svetu s pomočjo 3D-modela naredili nos na podlakti in ga nato kot ožiljen in oživčen oblikovan del telesa prestavili na obraz. Pacientka, ki se noče izpostavljati z imenom in priimkom, je hvaležna vsem, ki so jo »iz teme pripeljali na svetlobo«. Kako ste doživljali dan, ko so bili vaše fotografije, vaša osebna zgodba in potek operacije javno dostopni? Vesela sem bila. Namen prikaza fotografij in mojega delnega telesnega ...