Izpoved zdravnika po dveh mesecih kome

Ljubljana – To, da mnogi ljudje moč virusa še kar podcenjujejo in se vedejo neodgovorno, se mu zdi skrajno neumno in sprevrženo. »Ljudje so se v zgodovini spopadali s kugo, sifilisom, kolero, zdaj nas preganjajo novodobni virusi, a mnogi tega očitno ne razumejo in se vedejo primitivno,« je bil oster, ko smo ga s klicem ujeli med rehabilitacijo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Tam se po nekaj tednih počasi bliža zadnji fazi okrevanja, hoji po stopnicah.Z njim smo želeli vzpostaviti stik že pred meseci oziroma takoj, ko smo izvedeli, da je med obolelimi za novim koronavirusom, a nam ni uspelo. Kako le, ko pa je ...