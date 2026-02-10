Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

Pokojninska reforma, ki jo je DZ sprejel lani, po opozorilu Delavske svetovalnice ne predvideva prevedbe oziroma ponovne odmere nadomestila za invalidnost, ki je bilo priznano in odmerjeno že pred veljavnostjo pokojninske novele. Na današnji novinarski konferenci so poudarili, da vlada s tem delovnim invalidom odreka dostojno življenje.

DZ je sprejel novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v kateri so odmerni odstotek, na podlagi katerega se med drugim izračuna višina prejemanja nadomestila za invalidnost, dvignili s 60 na 80 odstotkov.

Predsednik društva Delavska svetovalnica Goran Lukić FOTO: Jože Suhadolnik

Vendar v Delavski svetovalnici opozarjajo, da novela ne predvideva prevedbe oziroma ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost, ki je bilo priznano in odmerjeno že pred njeno veljavnostjo. Pri tem so se v svetovalnici sklicevali na delovne invalide, ki se jim znesek nadomestila po pokojninski reformi ni spremenil, pa tudi na odgovore Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»Govorimo o veliki sramoti,« je poudaril predsednik društva Delavska svetovalnica Goran Lukić. »Gre za ljudi, ki so ne samo leta, ampak desetletja opravljali različna dela, fizična, psihično težka in na koncu dobili revščino,« je poudaril Lukić. Po njegovih navedbah gre za 18.750 ljudi, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost. »Pričakujemo, da se ta krivica nemudoma popravi,« je poudaril.