Izrael v Sloveniji ni le Teva: kje vse so prisotna izraelska podjetja

Izraelska podjetja so v Sloveniji prisotna precej širše, kot bi bilo mogoče sklepati iz podatkov o neposrednih tujih naložbah. Nekatera imajo v Sloveniji svoje družbe in proizvodnjo, druga poslujejo prek slovenskih partnerjev in distributerjev, izraelska tehnologija pa je prisotna tudi na področjih, kot so sončna energetika, kibernetska varnost, vodarstvo in obramba.

Kot pravijo v izraelsko-slovenski gospodarski zbornici, številna izraelska podjetja v Sloveniji poslujejo prek evropskih oziroma regionalnih družb, distributerjev, integratorjev in drugih partnerjev. Med tistimi, ki poslujejo v največjem obsegu, so Huliot, ISCAR in Teva. Objavljamo seznam več deset podjetij, ki so povezana z izraelskim kapitalom in delujejo na širokem področju v različnih industrijah.