Politični škandal v zraku

Letalo izraelske družbe Israir, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb, poročajo izraelski mediji. Israir trdi, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so za STA pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden.

Današnji let družbe Israir s številko 6H755 iz Tel Aviva je ob 11.23 pristal v Zagrebu, kažejo podatki spletne strani Flight Radar. Izraelski Jerusalem Post je poročal, da letalo ni dobilo dovoljenja za pristanek v Ljubljani in je bilo zato preusmerjeno v Zagreb.

Prepričani, da gre za politično motivirano odločitev

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU. Dodal je, da so pristojni izraelski organi skušali najti rešitev, ki bi omogočila izvedbo leta po načrtu, vendar neuspešno.

Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden v zvezi z letalsko povezavo med Tel Avivom in Ljubljano potrdili, da o izdaji dovoljenja Israiru za izvajanje letov še odločajo, in da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade.

Bodoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes že odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. »V petek dopoldan bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis,« je zapisal na omrežju X.

Fraport Slovenija potrdil, da so bili odpovedani štirje leti

Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so danes za STA pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali v torek in danes. »Za izdajo dovoljenj za lete v Sloveniji je pristojno ministrstvo za infrastrukturo, zato hkrati pojasnjujemo tudi, da glede izdaje dovoljenja letalskemu prevozniku nimamo novih informacij,« so dodali.

V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika, pa so za STA potrdili, da so bili v torek in danes odpovedani štirje leti med Tel Avivom in Ljubljano. Dodali so, da se potniki v zvezi s tem nanje niso obrnili, in da so za obveščanje pristojni prevozniki.

Izvršni direktor hrvaške družbe Trade Air Marko Cvijin je sicer prejšnji teden za STA povedal, da jih je najela družba Israir in da bo Trade Air opravil nekaj poletov med Ljubljano in Tel Avivom, dokler izraelski prevoznik ne pridobi potrebnih dovoljenj slovenskih oblasti.

Za prihodnji teden so glede na podatke na spletni strani ljubljanskega letališča znova predvideni štirje redni leti med Ljubljano in Tel Avivom.