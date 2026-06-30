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    Slovenija

    Izraelski dan v hramu demokracije

    Srečanje predsednika državnega zbora z izraelsko veleposlanico in hkratna blokada preiskave afere Black Cube.
    Protest pred državnim zborom ob obisku Izraelske veleposlanice v Sloveniji Ruth Cohen Dar pri predsedniku državnega zbora. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Protest pred državnim zborom ob obisku Izraelske veleposlanice v Sloveniji Ruth Cohen Dar pri predsedniku državnega zbora. Foto Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    30. 6. 2026 | 17:06
    30. 6. 2026 | 17:16
    5:08
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    Koalicijske stranke so preprečile ustanovitev dveh preiskovalnih komisij državnega zbora na način, da njihovi poslanci niso potrdili dnevnega reda izredne seje. Ena od komisij bi se morala ukvarjati z morebitnim izraelskim vplivanjem (afera Black Cube) na marčevske volitve. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović, ki je koaliciji pomagala pri glasovanju, pa je danes sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen-Dar.

    Dnevni red izredne seje državnega zbora, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ni bil sprejet. Proti potrditvi dnevnega reda je glasovalo 38 poslancev SDS, NSi in Resnice, poslanci Demokratov pa so bili vzdržani. Na drugi strani je za dnevni red glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD in Levice.

    Še eno dno od dna ob 35-letnici naše države.

    Borut Sajovic

    Po glasovanju se je vnel bolj za interpretacijo, kdo je kriv, da dnevni red seje ni bil sprejet. »Kje so bili pri glasovanju danes poslanci opozicije?« so se vprašali v poslanski skupini SDS. Njihova vodja Jelka Godec je dejala, da imajo ljudje pravico izvedeti zakaj na seji državnega zbora ni bilo treh poslancev Svobode Roberta Goloba, Janje Sluga, Vinka Logaja ter poslanca SD Matjaža Hana in niso glasovali za sprejem dnevnega reda seje z ustanovitvijo preiskovalnih komisij. Vseh poslancev opozicije je 40.

    Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je opozoril na težave z glasovalnimi napravami, zaradi česar so morali glasovanje ponavljati, vsaj zanj in še za poslanko Levice Tine Brecelj zabeleženo, da nista glasovala, čeprav sta pritisnila gumb za glasovanje. Opozicija bo po napovedih vztrajala pri zahtevi za izredno sejo državnega zbora za odreditev dveh parlamentarnih preiskav, ob tem pa so koaliciji očitali nedemokratične manevre.

    Proti potrditvi dnevnega reda je glasovalo 38 poslancev SDS, NSi in Resnice.

    Za je bilo 34 poslancev Svobode, SD in Levice.

    Vseh poslancev opozicije je sicer 40.

    »Kar smo doživeli danes na seji državnega zbora, je bilo nič manj kot teptanje demokracije,« je poudarila vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko. Sajovic je dejal, da gre za »še eno dno od dna ob 35-letnici naše države«. Parlamentarni večini je tudi očital, da želo biti nad ustavo, saj ustava v 93. členu jasno določa, da lahko državni zbor odredi preiskavo o zahtevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta.

    Ob pisanju poslovnika nihče ni predvidel take absurdne situacije, kot se je zgodila, da se torej izredna seja mora sklicati, se jo pa lahko onemogoči z glasovanjem proti dnevnemu redu, pa je izpostavila vodja poslanske skupine SD Meira Hot. Žalosti jo, ker se po njeno želi preprečiti vsakršno razpravo o tem, zakaj so bile izraelske obveščevalne službe v Sloveniji pred volitvami, zakaj so jih videli na Trstenjakovi, ter zakaj se zdaj želi zamrzniti priznanje Palestine.

    Izraelsko veleposlanico sprejel drugi človek v državi

    Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov glede domnevne korupcije v Sloveniji so zahtevali v Svobodi in Levici. Še pred burnim dogajanjem v državnem zboru je Zoran Stevanović kot prvi visoki predstavnik države sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen-Dar. Vlada Janeza Janše se je tako na začetku mandata lotila radikalne spremembe zunanje politike do Izraela.

    Izraelska veleposlanica Ruth Cohen Dar. Foto Jože Suhadolnik
    Izraelska veleposlanica Ruth Cohen Dar. Foto Jože Suhadolnik

    Informacije o srečanju z izraelsko veleposlanico so sporočili na spletni strani državnega zbora. Stevanović naj bi na srečanju z izraelsko veleposlanico izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanj Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava ter povzročajo obsežne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture tako v Palestini, kot tudi v Iranu in Libanonu.

    Pred državnim zborom je istočasno potekal protest, ki je obsodil izraelske zločine nad Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. »Edino opravičilo za srečanje z izraelsko veleposlanico v sedanjih razmerah je poziv k ustavitvi genocida, preprečitvi nadaljnjih mednarodnih hudodelstev in kaznovanju odgovornih,« so pred sprejemom izraelske veleposlanice opozarjali v Amnesty International Slovenije.

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