Rok Lampe: Če bo Janša mandatar, bo afera Black Cube pometena pod preprogo

Strokovnjak za področje civilnega prava Rok Lampe je takoj po parlamentarnih volitvah pozval predsednico republike Natašo Pirc Musar, naj upošteva svojo diskrecijsko pravico in ne podeli mandatarstva za sestavo vlade Janezu Janši zaradi domnevnega sodelovanja pri operacijah izraelske obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi neposredno vplivale na izid volitev v Sloveniji. Lampe je v pogovoru za Delo svoj poziv ponovil.

»Glede volitev je še vedno najpomembnejše dejstvo, da je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) ugotovila, da se je vanje vmešavala tuja agencija, kar je tudi vplivalo na končni rezultat.« Vse skupaj po njegovo kaže na to, da je bil predsednik SDS Janez Janša posredni ali neposredni naročnik te obveščevalne operacije, zaradi česar ni primeren za mandatarja.