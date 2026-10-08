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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Izredni nadzori v zdravstvu predvidoma spet novembra

    Nadzor kakovosti v zdravstvu: do konca septembra je bilo sprejetih osem podzakonskih aktov, trinajst jih je v pripravi.
    Nedelovanje nadzorov kakovosti pomeni, da se v praksi ne preverja, ali izvajalci zdravstvene dejavnosti delujejo skladno s standardi kakovosti in varnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Nedelovanje nadzorov kakovosti pomeni, da se v praksi ne preverja, ali izvajalci zdravstvene dejavnosti delujejo skladno s standardi kakovosti in varnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    8. 10. 2026 | 06:00
    5:05
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    V Sloveniji že leto dni in štiri mesece ni izrednih nadzorov kakovosti v zdravstvu. Javna agencija za kakovost v zdravstvu (JAKZ) bo izvajanje nadzorov kakovosti v zdravstvu predvidoma začela novembra, je povedala nova direktorica te agencije Klavdija Kobal Straus, ki jo je vlada na to mesto za pet let imenovala 9. julija, nasledila je vršilko dolžnosti direktorice Katarino Beravs Bervar.

    »Pravilnik o izvajanju nadzora kakovosti v zdravstvu, ki je eden od pogojev za začetek izvajanja nadzorov skladno z zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ), za izvedbo katerih je pristojna JAKZ, je bil sprejet in je začel veljati 29. septembra,« je povedala Klavdija Kobal Straus. S spremembo zakonodaje je na področju nadzora kakovosti v zdravstvu nastala več kot leto dni trajajoča praznina. Javna agencija za kakovost v zdravstvu (JAKZ), ki je bila ustanovljena 22. marca lani, na podlagi zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, v register pa je bila vpisana 5. junija lani, te naloge zaradi odsotnosti podzakonskih aktov še ne opravlja.

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