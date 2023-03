Izsiljujejo celo dobavitelji hrane v vrtcih

V nadaljevanju preberite:

Občine so si enotne, da je k povišanju novih cen vrtčevskih programov največ vplivalo povišanje stroškov plač zaposlenih v vrtcih, saj ti stroški ponekod – denimo v Kopru - predstavljajo tudi do 80 odstotkov strukture ekonomske cene. »To je zelo občutljivo področje, kjer država sprejema ukrepe, ki direktno vplivajo na stroške delovanja vrtcev, občine in starši pa nosijo finančne posledice,« so kritični na občini Murska Sobota. Župani odločevalcem na državi očitajo, da jih ne vključujejo vedno v dialog. Tak je bil primer januarskih pogovorov, v skladu s katerimi se bodo s 1. aprilom dvignile plače pomočnic vzgojiteljic.