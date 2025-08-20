Zakon prihaja (pre)pozno in s premalo denarja

V nadaljevanju preberite:

Gospodarstveniki in predstavniki­ občin savinjsko-šaleške regije­ so včeraj v Velenju razpravljali­ o osnutku predloga zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleške premogovne regije v obdobju 2026–2035, ki je v javni obravnavi. Med drugim so opozorili, da v osnutku ni prekvalifikacij delavcev, da bi morali za delavce invalide imeti posebna sredstva, vprašali so tudi o smiselnosti umestitve plavajoče elektrarne na Družmirsko jezero.

Prav izrecno omenjen projekt plavajoče elektrarne v osnutku predloga zakona je zmotil dolgoletnega direktorja Premogovnika Velenje Franca Žerdina: »Škalsko, Družmirsko in Velenjsko jezero vidimo kot celoto, ki je namenjena razvoju turizma in ne industrijskim ali energetskim objektom na vodni površini, ki je danes najbolj pomembna površina v svetu. Vodne površine moramo znati primerno izkoriščati, ne pa jih zasajati s sončnimi elektrarnami, ob tem da imamo okoli jezer niz zemljišč, ki so še kako primerna za sončne elektrarne in ne jemljejo delovnih mest. Sončna elektrarna na jezeru bo vodena iz Ljubljane, ne pomeni dodatnega delovnega mesta za Šaleško dolino, bo pa omogočila, mislim da zelo velike prihodke nekaterim podjetjem oziroma posameznikom.«