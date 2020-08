Izstop Skupnosti socialnih zavodov iz delovne skupine za covid-19

Portret tedna tokratne Sobotne priloge: Denis Sahernik, v. d. sekretarja Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije.



Bo izstop začasen?

Anketa: socialnozdravstveni zavodi arhitekturno neustrezni za delitve v cone



Po podatkih ankete, ki sta jo med 83 socialnovarstvenimi zavodi izvedli Amnesty International Slovenije (AIS) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije, dobrih 86 odstotkov vprašanih nima arhitekturne zasnove, da bi ob pojavu okužb z novim koronavirusom lahko vzpostavili sive in rdeče cone, 93 odstotkov pa nima ustreznih tehničnih zmogljivosti. Rezultati ankete so pokazali tudi, da skoraj noben izmed vprašanih zavodov (98 odstotkov) nima dovolj kadra za izvajanje con, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je danes izstopila iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo, saj niso ugodili njihovi ključni zahtevi po umiku okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov v ustrezne kapacitete , so sporočili za STA. Pri tem poudarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih.Skupnost je iz delovne skupine zaradi nezadovoljstva s potezami ministrstev za delo in zdravje glede organizacije dela v domovih za starejše sprva nameravala izstopiti v soboto, a so konec tedna dobili predlog nove rešitve, ki je vključevala tudi možnost namestitve okuženih stanovalcev v mobilnih enotah.Ta konec tedna ga je preučila strokovna skupina skupnosti, ki pa je predlog ministrstva, kot kaže, ni prepričal. »Ugodeno ni bilo zahtevi po upoštevanju zakona, ki veleva osamitev izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali drugih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom, ki veljajo za pooblaščene zdravstvene zavode,« so navedli.Kot smo že pisali, v Skupnosti socialnih zavodov že dlje časa opozarjajo, da je uspešna omejitev širjenja virusa v domovih za starejše mogoča le z osamitvijo okuženih oskrbovancev in da zahtevana vzpostavitev treh ločenih con v domovih, kjer se je pojavila okužba, v večini primerov ni izvedljiva. Zadnje je po njihovih navedbah tudi v neskladju z veljavno zakonodajo.V skupnosti socialnih zavodov sicer upajo, da bo izstop le začasen, in podarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih. Prihodnji sestanek delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo, ki je zadolžena za oblikovanje protokolov za preprečevanje in zamejitev okužbe v socialnovarstvenih zavodovih, bo predvidoma v drugi polovici tedna.Novo povečevanje števila okužb v Sloveniji je v zadnjih tednih znova izpostavilo prostorske in kadrovske pomanjkljivosti domov za starejše. V štirih bolnišnicah so zato pred kratkim vzpostavili negovalne oddelke za bolnike s covidom-19 z nekaj deset posteljami, kamor lahko za krajši čas namestijo okužene oskrbovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. A to je le začasna rešitev, dokler domovi vzpostavljajo izolacijske cone.