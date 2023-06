Izteka se rok: koga vse zanima vodenje RTV Slovenija

Danes se bo iztekel rok za prijave na razpis za predsednika in dva člana štiričlanske uprave RTV Slovenija, ki jo je na novo predvidela novela zakona o RTV Slovenija. Kandidatov, ki so nam potrdili prijavo, je več. Nekaj naj bi jih prijavo oddalo še danes, med njimi pa vseeno ne bo nekaterih pričakovanih.

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, ki se je najpogosteje omenjal kot tisti, ki bi se lahko uspešno spoprijel z nezavidljivim stanjem na Kolodvorski, se po naših informacijah ni odločil za prijavo. Ostaja na Radiu Slovenija, kjer so v nasprotju s TV Slovenija pozitivni trendi spremljanosti. Da se je prijavil, nam je potrdil Zvezdan Martič, dolgoletni novinar in urednik na TV Slovenija. O drugih podrobnostih pa (še) ni želel govoriti. Prijavo nam je potrdil tudi Rajko Gerič, odgovorni urednik drugega programa TV Slovenija, ki se je nedavno vrnil na Kolodvorsko in postal tudi pogajalec v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha s stavkajočimi. Prijava slednjega ne bi bila presenečenje, a se v tem primeru utegne znova odpreti vprašanje njegovih izkušenj.

Razpis na podlagi zakona določa, da mora imeti član uprave najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katero je pristojen, od tega mora imeti predsednik uprave vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi.

Ker se rok za prijave izteče ob 14. uri, pri čemer naj bi upoštevali samo vloge, ki bodo pravočasno prispele na sedež zavoda, naj bi razpisna komisija kandidatom za predsednika uprave že danes odposlala obvestilo o terminu pogovorov in predstavitev. Članom sveta se bodo predstavili 13. julija, zatem pa bodo volili predsednika uprave. Potrjeni kandidat pa bo nato izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, svetu zavoda do 17. julija predlagal dva člana uprave. Svet bo o njiju glasoval dva dni pozneje.

Četrtega člana uprave bodo zaposleni zavoda izvolili na neposrednih volitvah.

Prav ta odločitev sveta zavoda, da se morajo kandidati za člane uprave prijaviti sočasno in ne šele, ko bo znan njihov šef, pa je po naših informacijah odvrnila od kandidature kar nekaj kandidatov, saj je za novo upravo pomembno, da bo delovala usklajeno. Pred njimi je namreč naporno delo – vse od sprejemanja internih aktov, ki jih predvideva novela, umirjanja razmer na informativnem programu TV Slovenija, do soočenja s prihajajočim negativnim finančnim stanjem zavoda. Svet zavoda je namreč ocenil, da bi lahko zavod glede na obstoječe podatke leto končal z devetmilijonskim minusom, pri čemer vlada oziroma ministrstvo za kulturo še ni dalo nobenega signala, ali bo privolilo v morebitno usklajevanje RTV-prispevka z inflacijo oziroma pokritje višanja plač, ki se je zgodilo v javnem sektorju.

Na ministrstvu za kulturo tako od nove uprave pričakujejo jasno oceno finančnega stanja.