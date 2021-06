07.40 Tajska z rekordnim številom smrti

FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

07.23 Strah pred izbruhom virusa v Severni Koreji

05.00 Izteka se vrsta ukrepov za blažitev posledic epidemije

Samo še danes je na voljo tudi povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ni mogoče organizirati dela na domu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tajska poroča o rekordnih 53 primerov smrti zaradi covida-19 in o 4.786 novih okužbah, poroča Guardian. Ta Azijska država si prizadeva obvladati ta njihov najhujši izbruh bolezni od začetka pandemije. Tretji val se na Tajskem začel aprila, ko bo bili posamezni primeri povezani z okužbo v barih in klubih v Bangkoku. Od takrat se je virus začel hitro širiti po zaporih, gradbiščih, tovarnah in prenatrpanih predelih prestolnice. Vlada sicer ni uvedla popolne blokade, kot je to denimo v začetku tedna storila Avstralija, vendar je ta teden uvedla nove omejitve. V ponedeljek je bilo v Bangkoku in okoliških provincah zaprtih na stotine gradbišč, ​​delavci pa so bili prisiljeni 30 dni ostati v njih. Skupine za zaščito pravic so opozorile, da so ljudje ujeti v bednih razmerah, brez zadostne hrane ali dostopa do zdravstvene oskrbe, še piše britanski Guardian.Severnokorejski voditeljje zaradi visokega koronavirusnega incidenta, ki je ogrozil javno varnost, odpustil več visokih predstavnikov stranke, kar je spodbudilo ugibanja in špekulacije, da je koronavirus prebil oziroma prešel tudi čez strogo varovane meje Severne Koreje. »Odgovorni uradniki so pri zanemarjanju pomembnih odločitev stranke, ki je pozvala k organizacijskim, materialnim in znanstvenim ter tehnološkim ukrepom za podporo dolgotrajnemu delu za zajezitev pandemije oziroma globalne zdravstvene krize, povzročil hud incident, ki je ogrozil varnost države in njenih prebivalcev, «je Kim Džong Una na sestanku politbiroja vladajoče stranke citirala državna tiskovna agencija KCNA. KCNA ni pojasnila podrobnosti, a analitiki menijo, da te Kimove besede oz. izbruh kaže, da Severna Koreja ni več brez covida-19.Danes se izteka vrsta ukrepov za pomoč gospodarstvu in zaščiti delovnih mest v okviru dosedanje protikoronske zakonodaje. Med drugim se iztekata ukrepa povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo ter subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Slednjemu se sicer obeta podaljšanje. Subvencioniranje začasnega čakanja na delo je bil najbolj izdaten ukrep, s katerim je vlada že kmalu po razglasitvi epidemije covida-19 priskočila na pomoč delodajalcem, bil pa je tudi večkrat podaljšan. Od nekaj več kot 1,6 milijarde evrov izplačane pomoči za ohranitev delovnih mest v času od marca lani do konca maja letos je bilo za subvencioniranje čakanja na delo izplačanih 547 milijonov evrov, dodatno je država za te delavce poravnala tudi za skupaj 124 milijonov evrov socialnih prispevkov.Podoben ukrep je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki je bil uveljavljen 1. junija lani. Po izračunih fiskalnega sveta je bilo za delavce, ki v koronskih časih delajo skrajšani delovni čas, do konca maja izplačanih 56 milijonov evrov.Samo še danes je na voljo tudi povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ni mogoče organizirati dela na domu. Enako velja glede nadomestila za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, denimo varstva otrok. Izteka se tudi izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete in verske uslužbence.Skupaj 228 milijonov evrov pa je bilo od oktobra lani do konca maja izplačanih v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do te pomoči so bile upravičene pravne in fizične osebe, ki jim je epidemija covida-19 bistveno okrnila opravljanje dejavnosti.Še danes lahko zavezanci za davek vlagajo tudi vloge za odlog plačila oz. obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu s protikoronskimi zakoni. Prav tako se izteka jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij, ki sicer nikdar ni zaživela v predvidenem obsegu.