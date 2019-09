Iztok Purič odstopil

Ljubljana – Iztok Purič, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je danes predsedniku vlade Marjanu Šarcu sporočil, da odstopa s položaja iz osebnih razlogov.



Minister brez listnice, ki je Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko (Svrk) vodil od decembra lani, po tem, ko je Marko Bandelli moral oditi s položaja, je v odstopni izjavi zapisal, da jim je v njegovem mandatu uspelo narediti tisto, česar ekipe pred njim niso znale ali pa niso zmogle narediti.



»Ob nastopu mandata sem povedal, da bo moja absolutna prioriteta ureditev informacijskega sistema Svrka. Moj predhodnik in strankarski kolega Marko Bandelli me je namreč opozoril, da samo zaradi tega, ker prejšnje ekipe na Svrku glede informacijskega sistema niso opravile svojega dela, Sloveniji grozi dokončna izguba že dodeljenih in porabljenih 180 milijonov evrov evropskih sredstev.



Že moj predhodnik se je odločno zavzel za rešitev teh ogroženih sredstev, pod mojim vodstvom smo aktivnosti nadaljevali in denar nam je tudi uspelo rešiti! To je bil pomemben dosežek vseh zaposlenih na Svrku in tudi pomemben dosežek naše vlade. Dobili smo zagon za spopad z največjo oviro – informacijskim sistemom Svrk.



Če se izrazim v kolesarskem žargonu, smo pri tem spopadu opravili težko gorsko dirko in dosegli veliko zmago. Informacijski sistem zdaj deluje, kar omogoča normalno črpanje evropskih sredstev,« je zapisal Iztok Purič.



V SAB pravijo, da njegovo odločitev spoštujejo, o imenih morebitnega naslednika pa še ne govorijo.