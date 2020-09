Izvajalci izobraževanja odraslih pogrešajo priporočila

Ljubljana – Publikacija z modeli in priporočili za izobraževanje v času koronavirusa ne vsebuje priporočil ne za predšolsko vzgojo ne za izobraževanje odraslih. Direktor Andragoškega centra Slovenije Andrej Sotošek s sodelavci v pismu poziva ministrico za izobraževanje Simono Kustec, naj publikacijo dopolni, saj da je izobraževanje odraslih specifično. Z ministrstva odgovarjajo, da nanje niso pozabili in da so jim poslali okrožnico. V njej je izobraževanje odraslih omenjeno v enem stavku.



»V omenjeni publikaciji je sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji zreduciran na osnovnošolsko in srednješolsko vzgojo in izobraževanje. Niti z besedo ni omenjen javno veljavni program osnovne šole za odrasle, ki se v Sloveniji izvaja pri javnih organizacijah za izobraževanje odraslih – ljudskih univerzah. Spregledano je tudi dejstvo, da številne ljudske univerze izvajajo srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje odraslih,« je v pismu ministrici zapisal Sotošek.



Po zadnjih dostopnih podatkih Andragoškega centra Slovenije je osnovnošolsko izobraževanje za odrasle konec šolskega leta 2018/19 izvajalo 22 javnih zavodov. Program osnovne šole je obiskovalo 915 oseb, uspešno ga je končalo 197 odraslih. V srednješolske programe je bilo v tistem letu vpisanih 17.118 ljudi, končala ga je 2601 oseba. Med izobraževanje odraslih sodita tudi višješolsko in visokošolsko izobraževanje, kjer so imeli v preteklem šolskem letu 76.728 študentov. Tudi Visokošolski sindikat Slovenije je konec avgusta pozval ministrstvo, naj čim prej poda usmeritve glede izvedbe študija v živo.

Poslana okrožnica

Z ministrstva za izobraževanje priznavajo, da za področje izobraževanja odraslih ni posebnih smernic: »Za odrasle udeležence različnih oblik izobraževanja velja, da se upoštevajo vsa splošna navodila NIJZ. Ministrstvo ni pozabilo na organizacije za izobraževanje odraslih, saj jim je 25. avgusta posredovalo okrožnico.« V okrožnici piše le, »da se vse navedene informacije smiselno uporabljajo tudi za udeležence izobraževanja odraslih in študente višjih strokovnih šol«.



Kot pojasnjuje Sotošek, izvajalci izobraževanja odraslih pričakujejo podrobnejša priporočila. Iz publikacije namreč izhaja, da bodo osnovne in srednje šole dobile tudi pomoč, kot je, denimo, nakup prenosnikov za učitelje in učence, ki bi jih potrebovali. »Ker izobraževanje odraslih sploh ni nikjer omenjeno, nas upravičeno skrbi, da bo celotno izobraževanje odraslih iz nudenja potrebne podpore izpadlo. To je toliko bolj zaskrbljujoče, ker se v omenjene programe vključujejo največkrat najranljivejši in socialno že tako izključeni ljudje, ki so jih ukrepi ob pandemiji močneje prizadeli. Pričakovali bi, da se bodo ministrstva zanje dodatno zavzela,« je še zapisal Sotošek.