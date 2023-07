Izvajanje suverenosti nad slovenskim zračnim prostorom

V sredo so ob prisotnosti predsednice države Nataše Pirc Musar slovesno odprli prenovljen Center za kontrolo in nadzor zračnega prostora v vojaški Letalski bazi na Brniku. Center deluje v sestavi 15. polka vojaškega letalstva in izvaja neprekinjen nadzor zračnega prostora Republike Slovenije, prenaša podatke uporabnikom o stanju v zračnem prostoru ter vodi izvajanje nalog v zračnem prostoru. Sestavljajo ga poveljstvo, radarska četa, vod za zagotovitev delovanja, četa za nadzor in kontrolo zračnega prostora.

Poveljnik 16. Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora podpolkovnik Aleš Umek je dejal, da je po 32 letih enota končno dobila nov center, ki je primerljiv s centri drugih držav v Natu. S tem »državljani Slovenije dobivajo center, iz katerega se izvajata nadzor in kontrola zračnega prostora in posledično suverenost zračnega prostora,« je pojasnil.

Vojaški del letališča Jožeta Pučnika je obiskala predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar in odprla nov podzemni objekt ter operativno dvorano. Nove prostore centra delno že uporabljajo, včeraj pa so jih odprli še uradno. Predstavniki medijev si jih zaradi tajnosti niso smeli ogledati, Pirc Musarjeva pa jih je opisala kot »dolgočasne.«

Center za kontrolo in nadzor zračnega prostora sestavljajo poveljstvo, radarska četa, vod za zagotovitev delovanja, četa za nadzor in kontrolo zračnega prostora. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob tem je poudarila, da se zaveda, kako pomembno je, da se vojska neprestano modernizira. »Stalna pripravljenost slovenske vojske meni v moji duši zagotavlja mir,« je dejala predsednica. Opozorila je, da je »vojna blizu« in se zahvalila vojakom, da skrbijo »za vse nas«.

Za vojno in mir

Vendar pa prenovljen center ne bo koristil le, če bi se Slovenija dejansko znašla v vojni, saj, kot je spomnila predsednica, Slovenska vojska uporablja svojo tehnologijo tudi za civilne zadeve, torej tako, da v mirnem času pomaga lahko civilnemu prebivalstvu. Med drugim vojska izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Lani so po njenih besedah pomagali v 440-krat, letos pa do minule srede že v 470 primerih. »Kar pomeni, da se v gorah število nesreč povečuje in naša vojska je pripravljena, tudi za to jim izrekam posebno zahvalo,« je dejala. Pojasnila je, da so na pomoč pripravljeni noč in dan. Ponoči sta v pripravljenosti dva helikopterja, čez dan pa trije. »Skupaj je tako v enem dnevu v pripravljenosti pet posadk,« je seštela vrhovna poveljnica.

Vendar se nesreče ne dogajajo le v gorah. »Podnebnim spremembam ne moremo ubežat,« je dejala Pirc Musarjeva in spomnila na koristno vlogo vojske pri gašenju lanskih požarov na Krasu. »Večkrat so že dokazali, kako zelo pomembni so pri gašenju požarov,« je spomnila na uporabnost vojakov. Nenazadnje pa center zagotavlja tudi navigacijsko pomoč zrakoplovom v sili.

Prostori centra, v katere predstavniki medijev niso smeli vstopiti. FOTO: 15. Polk Vojaškega Letalstva Sl

Center noč in dan vse dni v letu bdi nad slovenskim zračnim prostorom in zaznava morebitne kršitve. Če jih zazna, jih opredeli in se po potrebi nanje odzove z opravljanjem kontrole nad prestrezanjem. Prestrezanje z letali opravljajo dežurne posadke 15. polka vojaškega letalstva, pa tudi lovskih letal iz sosednjih članic Nata Italije in Madžarske. V primeru krize ali vojne pa bi bil center v slovenskem zračnem prostoru pristojen tudi za kontrolo nacionalnih in zavezniških oborožitvenih sistemov zračne obrambe, torej letal, helikopterjev in raketnih sistemov zemlja-zrak.

Pomen nadzora nad zračnim prostorom se je pokazal še zlasti po lanskem incidentu, ko je ruski brezpilotni letalnik s fronte v Ukrajini pomotoma strmoglavil v Zagrebu, na poti do tja pa nemoteno in neopaženo preletel Madžarsko.