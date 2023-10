Elektroda postavljena na napačno mesto, izvedenec prepoznal napako kirurga

V nadaljevanju preberite:

Starši enajstletnega dečka od UKC Ljubljana zahtevajo več kot 860.000 evrov odškodnine, ta znesek pa se utegne še zvišati. Prepričani so, da je sin zaradi napak zdravnikov utrpel nepopravljive posledice, pritrjuje jim tudi nemški izvedenec. A sodna bitka bo še dolga: iz podobnih primerov izhaja, da postopki lahko trajajo desetletje in dlje. Izvedenec Nikolaus Haas je ugotovil, da je bila Julijanova redka in kompleksna srčna napaka najprej zelo dobro zdravljena, potem pa se je zapletlo, ko je bila pri menjavi srčnega spodbujevalnika elektroda postavljena na napačno mesto. To bi bilo še rešljivo, če bi bil pravočasno opravljen ultrazvok srca, a ni bil.