Izvršilni odbor NSi podal soglasje pogajalski skupini za novo koalicijo pod vodstvom SDS

Včeraj je izvršilni odbor NSi dal mandat pogajalski skupini stranke za vsebinske in kadrovske predloge, pri čemer je menda že šlo za relativno podrobne vsebine, o katerih so vodstva strank SDS, SMC, Desus in NSi razpravljala v zadnjih dneh. Po dostopnih informacijah so se vse štiri stranke – gre za ožje vodstvo – namreč do zdaj sestale dvakrat.Kljub napeti debati naj bi odločitev v NSi dosegli soglasno, saj naj v dosedanjih pogajanjih ne bi bilo večjih zapletov glede zanje ključnih vsebin. Kot je znano, gre predvsem za teme zdravstva in tudi dolgotrajne oskrbe. Vse pa kaže, da so »popustili« pri vprašanju funkcije prvaka NSi, ki ni skrival ambicij, da bi znova postal predsednik državnega zbora, a je Janez Janša pred dnevi čivknil, da SDS ne bo sodelovala v vladi, kjer vsi prvaki ne bi delili odgovornosti in bremena – sodelovati bi moral v vladi. »SDS ne bo sodelovala v nobeni koalicijski vladi, v kateri ne bi odgovornosti in naporov delili predsedniki vseh koalicijskih strank,« je na twitterju zapisal Janša.Za nadaljevanje pogovorov pa bo ključna predvsem odločitev SMC, kjer je razdor v vrhu stranke evidenten po izstopu podpredsednice Ksenije Klampfer in zaradi nezadovoljstva Mira Cerarja, ki noče sodelovati v vladi, ki bi jo vodil Janša. Če bodo dovolj uskladili prioritete in ko bo jasna realna glasovalna moč vsake od partneric, pa se bo začel morebitni tretji krog pogovorov. Odločitev bi morali po naših informacijah sprejeti danes ali jutri