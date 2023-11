Kdo bo nasledil odstopljenega šefa tožilcev?

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za pravosodje bodo še do petka počakali, ali bo na njihov naslov prispela še kakšna prijava na razpisano prosto mesto generalnega državnega tožilca. To se je sprostilo po odstopu zdaj že nekdanjega vodje vrhovnega tožilstva Draga Škete zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za zdaj je na razpis prispela le ena prijava, ki jo je oddala višja državna tožilka in vodja ljubljanskega tožilstva Katarina Bergant. Kaj pravijo o kandidatki? Kaj bodo glavni izzivi, ki čakajo naslednika oziroma naslednico Draga Škete? Kaj so glede njih že storili na pravosodnem ministrstvu? In kje zdaj dela nekdanji tožilski šef?