Jabolko navdiha tistim, zaradi katerih življenje te dni teče kar se da normalno

Zaploskajmo jim

Predsednik republikeje danes v predsedniški palači vročil priznanje jabolko navdiha vsem, ki v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbijo, da življenje teče kolikor je mogoče normalno. Vročitev je potekala brez prejemnikov priznanja in vabljenih gostov.»Leto 2020 si bo zgodovina zapomnila kot leto nove nalezljive bolezni, ki je v izolacijo zaprla tretjino sveta. Zato nikoli ne bomo pozabili vseh, ki od prvega dne naprej skrbite, da se življenje ni ustavilo,« je v obrazložitvi dejal Pahor.»Veliko vas je, za mnoge med vami ne vemo. Vemo pa, da prav vsakomur izmed vas dolgujemo veliko hvaležnost in posebno spoštovanje. Vi ste trden steber, ki podpira našo človečnost, in silna sapa, ki razpihuje plamen našega upanja. Ste naš navdih.«Slovenija je epidemijo novega koronavirusa razglasila 12. marca. Posledično je odpovedala vsa športna tekmovanja po državi, nekaj dni kasneje so vrata zaprle šole. 19. marca je vlada za zajezitev epidemije do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah.Medtem ko so številni ostali doma, pa zaposleni v mnogih poklicih, med njimi so zdravstveni delavci, policisti, prodajalci, komunalni delavci in številni drugi, svoje delo opravljajo naprej in so zaradi trenutnih razmer še dodatno obremenjeni, predvsem pa marsikdaj tudi sami izpostavljeni nevarnosti okužbe.»Zaposleni v zdravstvu, zdravniki in medicinske sestre in vse zdravstveno osebje povsod po državi pomagate obolelim, razdajate svoje znanje in vsem dajete upanje. Zaposleni v domovih za starejše, za osebe s posebnimi potrebami in v drugih ustanovah, ki za oskrbovance delujejo brez predaha, vzorno skrbite za najranljivejše in jim lajšate odsotnost njihovih najdražjih. Prostovoljke in prostovoljci, v Rdečem križu, Karitas in vseh drugih združenjih in društvih svojo moč in čas namenjate vsakomur, ki vas potrebuje, ne da bi vprašali za tveganja in nevarnosti,« je izpostavil.Seveda ni pozabil na policiste, gasilce, reševalce, vojake in pripadnike civilne zaščite. Pa tudi »poštarji in pismonoše, skladiščniki, vozniki, peki, kuharji, kmetje, prodajalke in prodajalci skrbite, da nikoli ne zmanjka tistega, kar potrebujemo«.»Delavci in delavke v proizvodnjah, ki niso obstale, delate, kakor bi bil običajen dan. Še več, nekateri ste v tem času poprijeli za povsem drugo delo in izdelujete reči, ki so nujne zdaj. Čistilke in smetarji ste nenadomestljivi. Zaposleni v javnih in zasebnih službah zagotavljate, da vse deluje, kakor da ne bi bilo posebnih razmer - zaradi vas imamo vodo, elektriko, internet, ulice so urejene, ceste varne. Učitelji, predavatelji in ravnatelji izumljate načine, da bi imeli učenci in študentje kljub temu, da ne morete do njih, radi šolo in znanje. Znanstveniki in raziskovalci iščete rešitve, kako pomagati zdaj in kako se pripraviti na čas, ki prihaja. Novinarji, uredniki in drugi sodelavci medijev se trudite, da se lažje znajdemo v dneh, ko imajo informacije posebno vrednost. Glasbeniki, igralci in drugi umetniki nas bodrite, vaša ustvarjalnost nam pomaga ohranjati vedrino.«Vsi, ki skrbijo za nas te dni, si zaslužijo aplavz! Pridružite se naši akciji Zaploskajmo v zahvalo.