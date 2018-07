Glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Nataša Trček je junija podala predlog za razrešitev s položaja. Vlada Republike Slovenije se je s predlogom seznanila in odločila, da se glavno inšpektorico razreši z današnjim dnem, navaja MDDSZ.



Na mesto vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja je imenovala Jadranka Grlića, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.