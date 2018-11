Jagger namesto predvolilnega golaža

Portorož - Politične stranke si na različne načine prizadevajo vzbuditi pozornost in s tem kak glas več na lokalnih volitvah, 18. novembra. Stranka Gibanje za občino Piran deluje z minimalnimi sredstvi, zato težko kljubuje močnejšim političnim institucijam. Toda iznajdljivi duhovni vodja Gibanja za občino Piran in ustanovitelj muzeja Rolling Stonesov v Luciji Slavko Franca je za danes zvečer v portoroškem penzionu Maestral Residence na Belokriški cesti pripravil nekaj, kar dodobra štrli iz slovenskega političnega povprečja. Zvečer bo na koncertu nastopil Chris Jagger, mlajši brat slavnega Micka Jaggerja, z ansamablom Acoustic Trio. Zakaj v tako majhnem prireditvenem prostoru (za kakih 150 ljudi)? Slavko Franca je odgovoril, da zato, ker jih nikamor drugam v Portorožu politika na oblasti ne spusti. Zato peljejo politiko po svoje in na povsem drugačen način. Kot predskupina bodo nastopile Rockice iz Kopra, gre za zelo mlade najstnice, ki na Primorskem že zbujajo pozornost. Franca ne verjame, da bo na koncert Chrisa Jaggerja prišlo preveč ljudi, če pa bodo zvedeli, da je namesto predvolilnega golaža koncert brezplačen, se lahko zgodi tudi vse kaj drugega.