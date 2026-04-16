Jaka Lopatič odstopil kot odgovorni urednik Siola

Odgovorni urednik portala Siol ne bo več Jaka Lopatič. S te funkcije je namreč odstopil, a bo na tem mestu ostal do 30. aprila. Za vršilko dolžnosti odgovorne urednice bo predlagana Katja Nakrst, so za STA navedli v družbi TSmedia, ki je del skupine Telekoma Slovenije.

Interni postopek za imenovanje v. d. odgovorne urednice oziroma urednika je že stekel, vključuje pa tudi pridobitev mnenja uredništva, so dodali. Hkrati so zagotovili, da postopki potekajo skladno z internimi predpisi družbe in zakonodajo.

Spomnili so na zakon o medijih, po katerem je lahko v. d. odgovornega urednika ob predhodno pridobljenem mnenju uredništva imenovan za največ šest mesecev. O nadaljnjih korakih, vključno z morebitnim razpisom za odgovornega urednika s polnim mandatom, se bodo odločali naknadno.

Lopatič je na mestu odgovornega urednika aprila lani nasledil Mihaela Šuštaršiča, ki je bil odgovorni urednik portala od novembra 2022. Šuštaršič je od 7. decembra lani odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije.