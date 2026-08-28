Jakobu Aljažu kovanec, priključitvi Primorske nič

Poslanka opozicijske SD Meira Hot je postavila vladi tri vprašanja v zvezi z umikom izdaje zbirateljskih kovancev ob 80. oblet­nici priključitve Primorske k matični domovini. Čeprav se je strinjala, da si ga stota obletnica smrti Jakoba Aljaža zasluži, meni, da počastitev spomina na Jakoba Aljaža ne bi smela pomeniti prezrtja Primorske, zato je predlagala izdajo obeh kovancev. Prejšnja vlada je januarja z uredbo določila dogodke, ob katerih bodo leta 2027 izdani priložnostni kovanci: poleg spominskega kovanca za dva evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik Godec naj bi izdali tudi zbirateljski kovanec ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Sedanja vlada je v četrtek spremenila uredbo: izdajo kovanca v počastitev priključitve Primorske je nadomestila s ...