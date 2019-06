FOTO:Jamar, onemogel v Pološki jami, rešen

jamarji Foto Maks Merela

FOTO: Maks Merela

V Pološki jami v gori Osojnici na Tolminskem je v popoldanskih urah potekalo reševanje 65-letnega moškega, slovenskega vodnika, ki se je v jamo podal s nemškima turistoma, moškim in žensko. Reševanje se je uspešno izteklo nekaj po četrti uri popoldne.O tem, da je jamar onemogel približno 50 metrov globoko v jami, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili nekaj po poldnevu, je sporočil. Kot nam je povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije, je v reševalni akciji sodelovalo 17 reševalcev. Vodnika, ki je uspel iz jame z nemško turistko priti sam, so prepeljali v zdravstveni dom v Tolminu.Jama v Osojnici nad planino Polog nad dolino Tolminke je ena večjih slovenskih jam, dolga 10.800 in globoka 704 metre, jamar je zaradi težav s srcem omagal v dolžini približno 100 metrov, 50 metrov globoko.Kot je še zapisal Božnik, jamarji v jamo niso vstopili na glavnem, ampak na drugem vhodu, ki je približno 600 višje.