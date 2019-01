FOTO:Jambrekova druščina nocoj položila temeljni kamen za Katedralo svobode (FOTO)

Kakšno stranko potrebujemo? Med govorci je prevladovalo stališče, da nam manjka svobodoljubna desnosredinska stranka, ki bo upoštevala nacionalne interese. Stranko, ki se bo zavzemala za osebno in ekonomsko svobodo, spoštovala ustavo in človekove pravice, sprejela strukturne reforme (davčno, delovno, sodno, akademsko-raziskovalno ...), učinkovito upravljala državno premoženje, optimizirala javni sektor, omogočila medijsko avtonomijo in zajezila beg možganov. Kritiko obstoječe strankarske ponudbe so uperili v to, da stranke nimajo programov, zato volivcem niso ničesar dolžne, se izogibajo ideologiji, so identične svojim voditeljem ter nimajo nikakršne notranje demokracije ali pluralizma.

Medtem ko stari novi predsednik SLS Marjan Podobnik svari pred drobljenjem desnice in druščino Katedrale svobode vabi v SLS, je njegov brat Janez prisluhnil za kaj se ta zavzema. V ozadju še Vasko Simoniti, nekdanji kulturni minister iz vrst SDS. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Razlaga imena



Katedrala svobode je drugi od dveh načrtov arhitekta Jožeta Plečnika za slovenski parlament, tudi omenjeno poimenovanje je njegova zamisel. Načrtov zaradi finančne stiske niso nikoli uresničili, upodobitev pa je razumljena kot slovenska akropola in kot simbol slovenske državnosti.

Ljubljana – Na prvem zboru, združenja, ki se je oblikovalo okrog dveh nekdaj zelo vplivnih politikov, očeta slovenske ustavein dolgoletnega zunanjega ministra, so sinoči spregovorili o tem, kakšno politično stranko potrebujemo. Med govorci so se poleg omenjenih znašli še pravnik, nekdanji minister za izobraževanjein direktor založbe Nova RevijaZavzemajo se za sprejem nacionalnega programa za državo, nikakor pa ne nameravajo ustanoviti politične stranke, ne bodo se registrirali kot društvo niti ne bodo imeli transakcijskega računa. Želijo si le, da bi oblast v prihodnosti posvojila kakšno od njihovih idej ter da bi se ta intelektualna skupnost po tradiciji možganskega trusta oziroma think tanka udomačila tudi v Sloveniji.Poleg tega potrebujemo politični razred, ki bo prepoznal potrebo po novi politični stranki in jo bo pripravljen financirati, je bilo slišati. Večkrat so omenili, da nam vlada levosocialistična koalicija, ki se, podobno kot nekdanje socialistične vlade, norčuje iz vsega zasebnega, od šolstva do zdravstva, posmehuje vojski in Natu, nasprotuje svobodni podjetniški pobudi ter na evropskem parketu nima idej.Obregnili so se ob to, da ima leva sredina, v nasprotju z njimi, ki se dobijo v prostem času, za širjenje svojih idej na voljo celotne televizije, mirovne inštitute in fakultete ter da vlado sestavljajo stranke, ki se zavzemajo za osebno svobodo ter nasprotujejo ekonomski.Na dogodku je veljalo pravilo t. i. Chatham House – dovoljeno je javno spregovoriti o slišanem, ne sme pa se razkriti, kdo je kaj povedal. Med drugim so se ga udeležili nekdanji ustavni sodnikiin, pravnik, nekdanji politiki iz vrst SDS, denimo nekdanji kulturni ministerin nekdanji predsednik državnega zbora, ki sta v stranki še aktivna, bilo pa je tudi nekaj nekdanjih članov in simpatizerjev, poleg Rupla in Turka šeinOpaziti je bilo še nekdanjega veleposlanika v ZagrebuKatedrala svobode bo delovala kot svobodno združenje, njen šestčlanski odbor bo skrbel za organizacijo podobnih prireditev, kot je bila nocojšnja.