  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Uspešno vodenje se začne z iskrenostjo in konča z zaupanjem ekipe. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Uspešno vodenje se začne z iskrenostjo in konča z zaupanjem ekipe. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 08:34
    7:01
    A+A-

    V času, ko podjetja merijo vse razen posledic, Jan Peloza, direktor Impact Huba Slovenia, vztraja pri neprijetnem vprašanju: koliko dobrega za skupnost nastane iz našega dobička – in po kateri formuli ga vračamo?

    Impact Hub je največji slovenski inkubator za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom ter največji ponudnik coworkinga in fleksibilnih pisarn pri nas. Deluje po trezni logiki: prihodki iz prostorov se vračajo v programe za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom. Vodilo vseh v Impact Hubu Slovenia je, da »skupnost ni dekor, ampak motor. Voditelj ni junak, ampak služi ekipi. Vpliv ni vtis, je izračun.« Kaj to pomeni, je odgovoril v podkastu Supermoč Jan Peloza: »Merite učinke. Služite ljudem. Odprite vrata skupnosti. Vse drugo je hrup.«

    V Impact Hubu prihodki iz prostorov niso namenjeni dobičku, temveč programom za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom. FOTO: Marko Feist
    V Impact Hubu prihodki iz prostorov niso namenjeni dobičku, temveč programom za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom. FOTO: Marko Feist

    Občutek, da se svet vsaj za trenutek postavi na pravo mesto, Jan Peloza najde v delu z ljudmi, ki nočejo le rasti prihodkov, temveč tudi vpliv. V Impact Hubu Slovenia, ki je del globalne mreže na več kot 120 lokacijah in na vseh celinah razen Antarktike, to ni marketing. Je delovna navada.

    O čem govorimo? O podjetništvu, ki si upa meriti tudi to, kar družba čuti. O voditelju, ki je najprej človek, potem šele funkcija. O »Robin Hood« modelu, ki prihodke iz prostorov vrača v programe za podjetnike z družbenim učinkom. In o ceni, ki jo za to plačaš: vztrajnost, empatija, avtentičnost. Vsak dan znova. Ali kot je v podkastu dejal Jan Peloza: »Voditelj, ki ne živi tega, kar govori, razočara ekipo. Avtentičnost je valuta zaupanja.«

    Impact Hub: prostor idej

    Uspešno vodenje se začne z iskrenostjo in konča z zaupanjem ekipe. FOTO: Depositphotos
    Uspešno vodenje se začne z iskrenostjo in konča z zaupanjem ekipe. FOTO: Depositphotos

    Skupnost ali t. i. coworking ni modna beseda. Je infrastruktura za pogum. In ne, coworking ni samo skupna delovna miza, je stik z drugimi, ki jih nihče ni prosil, naj zamenjajo udobje za preizkušnjo. V takem prostoru ideje nimajo miru. In to je dobra vzletna steza za kreiranje projektov, ki služijo družbi in okolju.

    Vztrajnost kot mišica (ne darilo)

    Ekipa Impact Hub Slovenia razvija programe podpore za podjetja, ki želijo ustvarjati merljiv vpliv na družbo in okolje. FOTO: Marko Feist
    Ekipa Impact Hub Slovenia razvija programe podpore za podjetja, ki želijo ustvarjati merljiv vpliv na družbo in okolje. FOTO: Marko Feist

    Prvi človek Impact Huba Slovenie Jan Peloza je človek, ki vztraja. A vztrajnosti ni podedoval kot trofeje in te lastnosti ne občuti kot prazen slogan, ampak kot navado. Kombinacija izkušenj vodenja iz zgodnje mladosti, nekaj družinskih »genov« in – ključno – odgovornosti do ekipe, da živi to, kar govori, ter boleče izkušnje medvrstniškega nadlegovanja je Pelozo pripeljala do odrasle odločitve, da iz bolečine ne narediš ciničnega oklepa, temveč mehko držo do ljudi. Jan Peloza je zelo zgodaj spoznal, da empatija ni slabost, temveč moč. Morda celo »supermoč«.

    »Servant leadership«: voditeljstvo v službi drugih

    »Empatija ni slabost, temveč moč,« pravi Jan Peloza, ki vztrajnost razume kot mišico, ne darilo. FOTO: Marko Feist
    »Empatija ni slabost, temveč moč,« pravi Jan Peloza, ki vztrajnost razume kot mišico, ne darilo. FOTO: Marko Feist

    V svetu, kjer je odnos nova kompetenca, je služenje jedro dobrega vodenja. Sliši se skromno. V praksi je ostro: vodja odstranjuje ovire, postavlja standarde, sprejme napake – svoje najprej.

    Kdor ne zmore ranljivosti, ne zdrži hitrosti sprememb. Kdor ne zna priznati svoje napake, ne zgradi zaupanja. Preprosto je napisati »vrednote«, težje jih je živeti ob slabih dneh. »Zaupanje je rezultat konsistence. Najprej živi vrednote, nato o njih govori,« je v podkastu Supermoč dejal Jan Peloza.

    Premisliti moramo o novem globalnem ekonomskem modelu 

    V podkastu Jan Peloza ne menja teme, ko postane zahtevna: kapitalizem potrebuje servis. Neenakosti niso opomba, so kleč težave, s katero se spopada sodobna globalna družba. Zato v Impact Hubu velja: prihodki in učinek hodijo skupaj. Poročilo o vplivu ne sodi med priloge, temveč v glavno bilanco. Potreben je kapital, ki diha na dolgi rok. Sogovornik v podkastu pripoveduje iz lastnih izkušenj, videnja sveta. Prepotoval je domala ves svet. »Ko prestopiš meje, se razmerja spremenijo. V Indiji ugotoviš, kako elitistične so lahko naše skrbi.«

    Družbena omrežja: hiperrealnost, ki požira čas

    Jan Peloza je v podkastu Supermoč z voditeljico Petro Kovič razkril, kako se vrednote, voditeljstvo in vpliv podjetij prepletajo v sodobnem poslovnem svetu. FOTO: Marko Feist
    Jan Peloza je v podkastu Supermoč z voditeljico Petro Kovič razkril, kako se vrednote, voditeljstvo in vpliv podjetij prepletajo v sodobnem poslovnem svetu. FOTO: Marko Feist

    Vsi vemo, kako hitro izgine popoldan. Pelozov recept? Minimalizem. Manj kanalov, več fokusa. Dve uri brez obvestil dnevno sta včasih bolj »disruptivni« kot kateri koli pitch.

    Tri jasne usmeritve za slovenski (trajnostni) posel

    1. Merite vpliv, ne želja. KPI-ji socialnega in okoljskega učinka v koledarju, ne v PR-ju.

    2. Ritual služenja. En tedenski blok za odstranjevanje ovir ekipam. Brez mikrovodenja.

    3.Odprta hiša. Vsako četrtletje iskanje resnice z uporabniki, občinami. Dialog, ne monolog.

    Kaj pa cena?

    Jan Peloza priznava, da pot z Impact Hubom Slovenia, ki si jo je izbral, ni najlažja. Stane udobje. Stane čas. Stane včasih tudi ego. A ko podjetnik prvič vidi, da se njegova rešitev prime v resničnem življenju, se vrne tisti serotoninski val in vztrajnost je poplačana.

    Zaključek (in majhen obračun)

    Vpliv delovanja podjetij je lep, ko je merljiv. Voditeljstvo je resnično, ko je ranljivo. Skupnost je močna, ko dela. In kot trdi gost podkasta Supermoč: »Ne, to ni romantika. To je delovni načrt za boljšo družbo.«

    Naročnik oglasne vsebine je Slovenska agencija za mlade

    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nevladne organizacijeDelov podkastpodkastd podkastpodkast supermočsupermočpodjetništvoImpact Hub LjubljanaJan PelozazagovorništvomladiSlovenska agencija za mlade
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Legendarni nizozemski napadalec po polemiki v Bruggeu: To ni bil prekršek

    Nekdanji napadalec Ajaxa in AC Milana Marco Van Basten je komentiral, da bi se včerajšnji dvoboj med Bruggeem in Barcelono moral končati z zmago Belgijcev.
    6. 11. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za pravosodje

    SD bo premieru Golobu predlagala kandidatko za novo pravosodno ministrico

    Kandidatka bo, če bo potrjena, na položaju nasledila Andrejo Katič, ki je odstopila zaradi objektivne odgovornosti po napadu v Novem mestu.
    6. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Tanja Skaza: Deset let sva živela drug mimo drugega

    Po poslovnem uspehu in izgorelosti je Tanja Skaza našla novo pot – vase. Pogovor o iskrenosti, ljubezni, šamanstvu in resnični sreči.
    Gordana Stojiljković 6. 11. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Krajinski park Tivoli

    Za jesensko čiščenje Tivolskega ribnika skoraj 18.000 evrov

    Ribnik čistijo delavci Arboretuma Volčji Potok. Kdo še izvaja dela v največjem krajinskem parku v prestolnici, ki ga upravlja komunalno podjetje Voka Snaga?
    Manja Pušnik 6. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

    Kemije med igralcema ni zaznati, zato smo bolj priča simulaciji čustvenih stanj in relacij kot resnični manifestaciji emocij.
    6. 11. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Tanja Skaza: Deset let sva živela drug mimo drugega

    Po poslovnem uspehu in izgorelosti je Tanja Skaza našla novo pot – vase. Pogovor o iskrenosti, ljubezni, šamanstvu in resnični sreči.
    Gordana Stojiljković 6. 11. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Krajinski park Tivoli

    Za jesensko čiščenje Tivolskega ribnika skoraj 18.000 evrov

    Ribnik čistijo delavci Arboretuma Volčji Potok. Kdo še izvaja dela v največjem krajinskem parku v prestolnici, ki ga upravlja komunalno podjetje Voka Snaga?
    Manja Pušnik 6. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

    Kemije med igralcema ni zaznati, zato smo bolj priča simulaciji čustvenih stanj in relacij kot resnični manifestaciji emocij.
    6. 11. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo