Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

V času, ko podjetja merijo vse razen posledic, Jan Peloza, direktor Impact Huba Slovenia, vztraja pri neprijetnem vprašanju: koliko dobrega za skupnost nastane iz našega dobička – in po kateri formuli ga vračamo?

Impact Hub je največji slovenski inkubator za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom ter največji ponudnik coworkinga in fleksibilnih pisarn pri nas. Deluje po trezni logiki: prihodki iz prostorov se vračajo v programe za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom. Vodilo vseh v Impact Hubu Slovenia je, da »skupnost ni dekor, ampak motor. Voditelj ni junak, ampak služi ekipi. Vpliv ni vtis, je izračun.« Kaj to pomeni, je odgovoril v podkastu Supermoč Jan Peloza: »Merite učinke. Služite ljudem. Odprite vrata skupnosti. Vse drugo je hrup.«

V Impact Hubu prihodki iz prostorov niso namenjeni dobičku, temveč programom za podjetnike z družbenim in okoljskim učinkom. FOTO: Marko Feist

Občutek, da se svet vsaj za trenutek postavi na pravo mesto, Jan Peloza najde v delu z ljudmi, ki nočejo le rasti prihodkov, temveč tudi vpliv. V Impact Hubu Slovenia, ki je del globalne mreže na več kot 120 lokacijah in na vseh celinah razen Antarktike, to ni marketing. Je delovna navada.

O čem govorimo? O podjetništvu, ki si upa meriti tudi to, kar družba čuti. O voditelju, ki je najprej človek, potem šele funkcija. O »Robin Hood« modelu, ki prihodke iz prostorov vrača v programe za podjetnike z družbenim učinkom. In o ceni, ki jo za to plačaš: vztrajnost, empatija, avtentičnost. Vsak dan znova. Ali kot je v podkastu dejal Jan Peloza: »Voditelj, ki ne živi tega, kar govori, razočara ekipo. Avtentičnost je valuta zaupanja.«

Impact Hub: prostor idej

Uspešno vodenje se začne z iskrenostjo in konča z zaupanjem ekipe. FOTO: Depositphotos

Skupnost ali t. i. coworking ni modna beseda. Je infrastruktura za pogum. In ne, coworking ni samo skupna delovna miza, je stik z drugimi, ki jih nihče ni prosil, naj zamenjajo udobje za preizkušnjo. V takem prostoru ideje nimajo miru. In to je dobra vzletna steza za kreiranje projektov, ki služijo družbi in okolju.

Vztrajnost kot mišica (ne darilo)

Ekipa Impact Hub Slovenia razvija programe podpore za podjetja, ki želijo ustvarjati merljiv vpliv na družbo in okolje. FOTO: Marko Feist

Prvi človek Impact Huba Slovenie Jan Peloza je človek, ki vztraja. A vztrajnosti ni podedoval kot trofeje in te lastnosti ne občuti kot prazen slogan, ampak kot navado. Kombinacija izkušenj vodenja iz zgodnje mladosti, nekaj družinskih »genov« in – ključno – odgovornosti do ekipe, da živi to, kar govori, ter boleče izkušnje medvrstniškega nadlegovanja je Pelozo pripeljala do odrasle odločitve, da iz bolečine ne narediš ciničnega oklepa, temveč mehko držo do ljudi. Jan Peloza je zelo zgodaj spoznal, da empatija ni slabost, temveč moč. Morda celo »supermoč«.

»Servant leadership«: voditeljstvo v službi drugih

»Empatija ni slabost, temveč moč,« pravi Jan Peloza, ki vztrajnost razume kot mišico, ne darilo. FOTO: Marko Feist

V svetu, kjer je odnos nova kompetenca, je služenje jedro dobrega vodenja. Sliši se skromno. V praksi je ostro: vodja odstranjuje ovire, postavlja standarde, sprejme napake – svoje najprej.

Kdor ne zmore ranljivosti, ne zdrži hitrosti sprememb. Kdor ne zna priznati svoje napake, ne zgradi zaupanja. Preprosto je napisati »vrednote«, težje jih je živeti ob slabih dneh. »Zaupanje je rezultat konsistence. Najprej živi vrednote, nato o njih govori,« je v podkastu Supermoč dejal Jan Peloza.

Premisliti moramo o novem globalnem ekonomskem modelu

V podkastu Jan Peloza ne menja teme, ko postane zahtevna: kapitalizem potrebuje servis. Neenakosti niso opomba, so kleč težave, s katero se spopada sodobna globalna družba. Zato v Impact Hubu velja: prihodki in učinek hodijo skupaj. Poročilo o vplivu ne sodi med priloge, temveč v glavno bilanco. Potreben je kapital, ki diha na dolgi rok. Sogovornik v podkastu pripoveduje iz lastnih izkušenj, videnja sveta. Prepotoval je domala ves svet. »Ko prestopiš meje, se razmerja spremenijo. V Indiji ugotoviš, kako elitistične so lahko naše skrbi.«

Družbena omrežja: hiperrealnost, ki požira čas

Jan Peloza je v podkastu Supermoč z voditeljico Petro Kovič razkril, kako se vrednote, voditeljstvo in vpliv podjetij prepletajo v sodobnem poslovnem svetu. FOTO: Marko Feist

Vsi vemo, kako hitro izgine popoldan. Pelozov recept? Minimalizem. Manj kanalov, več fokusa. Dve uri brez obvestil dnevno sta včasih bolj »disruptivni« kot kateri koli pitch.

Tri jasne usmeritve za slovenski (trajnostni) posel

1. Merite vpliv, ne želja. KPI-ji socialnega in okoljskega učinka v koledarju, ne v PR-ju.

2. Ritual služenja. En tedenski blok za odstranjevanje ovir ekipam. Brez mikrovodenja.

3.Odprta hiša. Vsako četrtletje iskanje resnice z uporabniki, občinami. Dialog, ne monolog.

Kaj pa cena?

Jan Peloza priznava, da pot z Impact Hubom Slovenia, ki si jo je izbral, ni najlažja. Stane udobje. Stane čas. Stane včasih tudi ego. A ko podjetnik prvič vidi, da se njegova rešitev prime v resničnem življenju, se vrne tisti serotoninski val in vztrajnost je poplačana.

Zaključek (in majhen obračun)

Vpliv delovanja podjetij je lep, ko je merljiv. Voditeljstvo je resnično, ko je ranljivo. Skupnost je močna, ko dela. In kot trdi gost podkasta Supermoč: »Ne, to ni romantika. To je delovni načrt za boljšo družbo.«

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska agencija za mlade